Tom Cruise njofton vazhdimin e "Days of Thunder", ku do të luajë përkrah Anne Hathaway
Tom Cruise njoftoi në pistën ndërkombëtare të pistës Daytona se do ta luajë përsëri rolin e Cole Trickle në vazhdimin e filmit "Days of Thunder", premiera e të cilit është planifikuar të dalë më 2 qershor 2028.
Cruise e bëri njoftimin disa orë para finales së sezonit të rregullt të NASCAR Cup Series në Daytona, ku ai u shfaq para pilotëve, drejtuesve të NASCAR, tifozëve, sponsorëve dhe anëtarëve të ushtrisë. Me atë rast, ai tha se filmi i ri nuk do të përqendrohet vetëm te garat, por edhe te njerëzit përreth tyre.
"Nuk ka të bëjë vetëm me garat. Ka të bëjë me komunitetin dhe njerëzit këtu. Ka diçka të veçantë tek pilotët dhe i gjithë ai komunitet", tha ai.
Ai shtoi se vazhdimi do të përpiqet ta sjellë audiencën më afër funksionimit të ekipit, komunitetit dhe vetë NASCAR-it, së bashku me shpejtësinë, emocionin dhe rrezikun që sjell ky sport.
Në film do të luajë Cruise së bashku me Anne Hathaway, e cila do të luajë rolin e pronares dhe inxhinieres së ekipit. Filmi do të dalë nga Paramount Pictures më 2 qershor 2028, dhe Cruise do të jetë gjithashtu producent së bashku me Jerry Bruckheimer dhe Tommy Harper. Regjisori është Jonathan Levine, ndërsa skenari është shkruar nga Will Staples.
"Days of Thunder" (Days of Thunder) origjinal i vitit 1990 u bazua pjesërisht në historinë e pilotit të ndjerë të NASCAR, Tim Richmond. Edhe pse në kohën e publikimit të tij u prit me shumë kritika dhe tallje brenda industrisë së NASCAR për ekzagjerimin e tij, më vonë fitoi statusin e kultit midis tifozëve të garave. /Telegrafi/