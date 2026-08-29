Trilleri i ardhshëm i Netflix po krahasohet nga shumë njerëz me serialin "Adolescence": Historia e një gjeniu që bëhet terrorist
Netflix ka publikuar trailerin e parë për trillerin e errët "Unabomber", në të cilin Jacob Tremblay portretizon Ted Kaczynski-n e ri. Shikuesit kanë filluar tashmë ta krahasojnë rolin e tij me performancën e Owen Cooper në serialin "Adolescence".
Jacob Tremblay, i cili u bë i famshëm që në fëmijëri në filmin "Room" përkrah Brie Larson, merr rolin e Ted Kaczynskit të ri në filmin e ri.
Ngjarja ndjek udhëtimin e tij nga një djalë i mrekullueshëm adoleshent, nga një fëmijë i Harvardit në njeriun që do të bëhej terroristi famëkeq vendas i njohur si Unabomber.
Traileri i parë sjell një pasqyrë të trillerit psikologjik, premiera e të cilit është planifikuar për 25 shtator. Krahas Tremblay, luajnë edhe Russell Crowe dhe Shailene Woodley.
Tremblay e ka portretizuar Kaczynskin që kur ishte 16 vjeç, kur hyri në Universitetin e Harvardit. Filmi trajton problemet e tij në moshë madhore dhe procesin e radikalizimit.
Crowe portretizon psikologun dhe profesorin e Harvardit, Henry Murray, i cili e nënshtroi Kaczynskin ndaj eksperimenteve psikologjike kontroverse kur ai ishte student.
Aksioni zhvendoset dekada më vonë në një operacion të madh të FBI-së që synon identifikimin dhe arrestimin e Unabomber. Woodley luan rolin e agjentes Joanne Miller, ndërsa hetimi fillon gradualisht të zbulojë të kaluarën e Kaczynskit.
Kaczynski kreu një fushatë bombardimi për gati dy dekada, gjatë së cilës ai dërgoi dhe vendosi pajisje shpërthyese të bëra në shtëpi. Në ato sulme, tre persona u vranë, ndërsa 23 u plagosën.
Shënjestra e tij ishin njerëz të lidhur me teknologjinë dhe shoqërinë moderne industriale, ndërsa identiteti i tij mbeti i panjohur për hetuesit për vite me radhë. Rasti përfundimisht u bë një nga ndjekjet më të gjata dhe më famëkeqe në historinë e FBI-së, deri në arrestimin e Kaczynskit në vitin 1996.
- YouTube youtu.be
Megjithatë, "Unabomber" nuk do të përqendrohet ekskluzivisht në hetimin policor. Filmi trajton gjithashtu psikologjinë e personazhit kryesor dhe temat e izolimit, obsesionit dhe radikalizimit, me një përmbledhje të ngjarjeve nga jeta e tij e mëparshme.
Pas publikimit të trailer-it, ishte performanca e Tremblay-t ajo që tërhoqi vëmendje të veçantë.
"Jacob Tremblay po merr një rol kaq kompleks dhe sfidues. Ky rol duket intensiv dhe 25 shtatori nuk mund të vijë aq shpejt", "Të shohësh Jacob Tremblay-n të përballet me një rol të vështirë psikologjik në 'Unabomber' më kujton Owen Cooper në 'Adolescence'", "Është e rrallë të shohësh aktorë të rinj që përballen me këtë nivel traume të brendshme pa u ndjerë të detyruar. Të dy kanë këtë pjekuri joreale në ekran", ishin vetëm disa nga komentet në rrjetet sociale.
Krahasimi është veçanërisht domethënës pasi performanca e Cooper si 13-vjeçari Jamie Miller u bë një nga temat kryesore të bisedës rreth serialit "Adolescence", kur drama britanike fitoi shumë vëmendje në Netflix në vitin 2025.
Seriali me katër pjesë ndjek një nxënës shkolle të akuzuar për vrasjen e një shoku klase, ndërsa episodi i tretë i tensionuar përbëhet kryesisht nga një bisedë midis Jamie dhe një psikologu. Cooper ishte vetëm 15 vjeç kur u xhirua seriali dhe më vonë mori vlerësime të gjera për performancën e tij emocionalisht të kërkuar.
Tremblay, nga ana tjetër, është përballur me role të vështira që nga fëmijëria e hershme. Ai ishte nëntë vjeç kur u publikua filmi "Room" i vitit 2015, në të cilin luajti rolin e Jack-ut, një djalë që e kaloi tërë jetën e tij të burgosur me nënën e tij të rrëmbyer përpara se të arratiseshin së bashku.
Sot, në moshën 19-vjeçare, transformimi i tij në Kaczynski ka shkaktuar një reagim të ndryshëm nga disa shikues, mosbesim për shkak të kohës që ka kaluar që nga roli i tij i fëmijërisë.
Pati gjithashtu shikues që shprehën kujdes në lidhje me dramatizimin e jetës së një terroristi të jetës reale nga Netflix.
"Kjo mund të jetë ose e shkëlqyer ose tepër e diskutueshme. Nuk ka rrugë të mesme", "Një histori rrëqethëse e bazuar në një krim të vërtetë që eksploron izolimin, radikalizimin, obsesionin dhe një nga gjuetitë më të gjata të njerëzve në historinë e FBI-së", shkruajnë ata.
Përveç Tremblay, Crowe dhe Woodley, kasti përfshin edhe Annabelle Wallis, Alexander Ludwig, Steven Ogg dhe Marc Menchaca.
Filmi u drejtua nga Janus Metz sipas një skenari nga Sam Chalsen dhe Nelson Greaves, dhe filmi do të jetë i disponueshëm në Netflix nga 25 shtatori. /Telegrafi/