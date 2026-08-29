Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka dënuar ashpër përpjekjet e Serbisë për lartësimin e figurës së kriminelit të luftës, Ratko Mlladiq.

OVL e UÇK-së thekson se lartësimi i figurës së Mlladiqit fyen çdo viktimë të tij.


Reagime të ashpra për mundësinë që krimineli Mlladiq të varroset me nderime në Serbi

Lexoni të plotë reagimin e OVL e UÇK-së:

Dënojmë ashpër përpjekjen e turpshme të Serbisë për të lartësuar Ratko Mlladiqin dhe për ta kthyer varrimin e tij në akt nderimi shtetëror. Kurorëzimi i një krimineli të dënuar lufte si hero kombëtar fyen çdo viktimë të tij dhe rehabiliton hapur ideologjinë që prodhoi gjenocid.

Beogradi sërish refuzon të përballet me të kaluarën e vet kriminale. Përkundrazi, vazhdon ta ushqejë po atë ideologji që shkaktoi masakrat, dëbimet dhe varrezat masive. Kjo sjellje kërcënon drejtpërdrejt paqen rajonale.

Kujtimi dhe dinjiteti i viktimave nuk negociohen. As tani, as kurrë. /Telegrafi/

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