Reagime negative ndaj rikthimit të Ali G: Filmi është shënjestër e kritikave për shkak të stereotipeve raciste
Kthimi i madh i Ali G në ekranin e madh nuk u prit me festime në Mbretërinë e Bashkuar, ku u nis një fushatë për të parandaluar publikimin e një filmi të ri për këtë personazh satirik nga Sacha Baron Cohen.
Pasi u publikua traileri në fillim të kësaj jave për filmin "Ali G: Kush është unë?" të kompanisë Amazon MGM, reagimet ndaj filmit të ri kuazi-dokumentar, publikimi i të cilit u njoftua për 23 tetor, janë gjithnjë e më intensive.
Filmi ndjek Cohenin si Ali G, një personazh që shfaqet në klipet e publikuara me flokë të rremë dhe një kapelë Rastafariane dhe flet për dëshirën e tij për të qenë një baba "i munguar".
Në mediat sociale, përdorues të shumtë e akuzuan personazhin si një karikaturë të vjetëruar dhe raciste.
Një fushatë kundër shfaqjes së filmit u lançua të mërkurën nga NewsCord, një platformë krahasimi lajmesh dhe monitorimi të medias.
Platforma u bëri thirrje kinemave në të gjithë botën që të refuzonin ta shfaqnin filmin dhe filloi të dërgonte email-e te rrjetet e mëdha të kinemave në emër të njerëzve që regjistrohen në fushatë. Deri të premten, NewsCord pretendoi se kishte marrë udhëzime për të dërguar më shumë se 36,000 email-e.
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Fushata e akuzon Cohenin se përdor satirën si mbulesë për të imponuar stereotipe raciste. Si argument, u citua një artikull gazete i vitit 2000, vetëm dy vjet pasi Ali G u shfaq për herë të parë në ekranet televizive britanike, në të cilin komedianët me ngjyrë britanikë pretenduan se personazhi ishte një "alibi për racizmin".
Ali G u prezantua për herë të parë nga Cohen në vitin 1998 në emisionin "11 O'Clock Show" të Channel 4. Personazhi u konceptua si një djalë i bardhë qesharak që imitonte hip-hopin urban britanik dhe kulturën xhamajkane, ndërsa humori bazohej në natyrën e tij qëllimisht ofenduese, duke tallur injorancën e tij dhe përvetësimin kulturor në përgjithësi.
Personazhi shpejt u bë një hit i madh, krijoi shfaqjen e tij dhe ndihmoi në nisjen e karrierës së Cohen.
Megjithatë, raportet se fushata e NewsCord ka shënuar tashmë një fitore të madhe kundër "Ali G: Kush është unë?" duken të pasakta.
NewsCord publikoi përgjigjen e Picturehouse Cinemas ndaj njërit prej emaileve të saj. Në përgjigje, ekspozuesi në Mbretërinë e Bashkuar deklaroi: "Aktualisht nuk kemi plane për ta shfaqur këtë film pas publikimit të tij."
NewsCord e interpretoi këtë si konfirmim se rrjeti televiziv nuk do ta shfaqte filmin, dhe ky pretendim u pranua më pas nga media britanike.
Megjithatë, Variety ka mësuar se emaili ishte në fakt përgjigja standarde e shërbimit ndaj klientit e Picturehouse ndaj pyetjeve në lidhje me filmat që kompania nuk i ka rezervuar ende dhe nuk janë në programin e saj. Vendimi për filmin "Ali G: Kush është unë?" në atë moment nuk ishte miratuar ende.
Duke pasur parasysh prirjen e zakonshme të Picturehouse për kinemanë artistike, si dhe datën e publikimit të filmit gjatë Festivalit të Filmit në Londër dhe fillimin e sezonit të çmimeve, nuk ka gjasa që "But G: Who Iz I?" të ketë qenë fokusi kryesor i këtij zinxhiri gjithsesi.
"Kina është atje për të angazhuar dhe argëtuar audiencën më të gjerë të mundshme. Ata nuk janë atje për të vepruar si censurë ose arbitër të shijes publike. Pra, kur një film është vlerësuar nga BBFC, ata do të vendosin nëse do ta shfaqin apo jo atë vetëm duke pasur parasysh reagimin e mundshëm të audiencës së tyre", tha Phil Clapp, kreu i Shoqatës së Kineastëve të Mbretërisë së Bashkuar, për fushatën. /Telegrafi/