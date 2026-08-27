"Emily in Paris" shkon në Greqi në sezonin e fundit, mësohet data kur do të mbërrijë në Netflix
Netflix ka publikuar detajet e para të sezonit të gjashtë dhe të fundit të serialit të njohur “Emily in Paris”, dhe këtë herë Emily Cooper po largohet nga Parisi dhe po nis një aventurë të re evropiane.
Pjesa kryesore e historisë finale do të zhvillohet në Greqi, ndërsa Emily do të duhet të përballet me vendime të rëndësishme që mund të përcaktojnë të ardhmen e saj.
Lily Collins rikthehet si Emily Cooper, ambicioze e modës dhe biznesit, dhe fotot e para lënë të kuptohet se sezoni i fundit do të sjellë dashuri dhe ngatërresa të reja në biznes.
Ngjarja do të vazhdojë pas ngjarjeve të sezonit të pestë, në të cilin Emily u kthye në Paris pasi hapi një zyrë në Romë për kompaninë e saj të marketingut. Aventura e saj italiane i solli një romancë të shkurtër që përfundimisht mori fund, ndërsa marrëdhënia e saj e ndërlikuar me shefin Gabriel, të luajtur nga Lucas Bravo, mbeti e pazgjidhur.
Fotot e para nga sezoni i ri sugjerojnë që Gabrieli mund të luajë përsëri një rol të rëndësishëm në historinë e Emily-t.
Greqia do të shërbejë si një sfond krejtësisht i ri për kapitullin e fundit të serialit. Krijuesi Darren Star njoftoi më parë një fund ambicioz, duke vënë në dukje se ata donin të krijonin "përvojën më të madhe të Emily në Paris deri më tani".
Sipas tij, udhëtimet dhe ndërrimi i vendeve evropiane janë një nga elementët e rëndësishëm që i japin serialit një atmosferë të veçantë.
Në sezonin e fundit, Emily do të përballet me vendime të mëdha personale dhe biznesi. Në njoftim, Netflix thotë se ambiciet e saj, marrëdhëniet dashurore dhe jeta që ndërtoi në Paris do të takohen përsëri në udhëkryq.
Emily do të duhet të vendosë se ku i përket vërtet dhe çfarë lloj të ardhmeje dëshiron.
Edhe pse xhirimet e episodeve të mbetura po zhvillohen ende në Francë, i gjithë sezoni i fundit do të mbërrijë në Netflix më 24 dhjetor .
Përveçse do të riluajë rolin e saj kryesor, Lily Collins do të shërbejë edhe si një nga producentet e serialit. Në kast përfshihen edhe Philippine Leroy-Beaulieu si Sylvie, Ashley Park si Mindy dhe Samuel Arnold si Julien.
Në sezonin e fundit, do të shohim përsëri Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Bruno Gouery, William Abadie, Minnie Driver dhe Paul Forman.
Pas gjashtë sezonesh, Emily Cooper do t’i thotë kështu lamtumirë publikut dhe mbetet të shihet nëse ajo do ta shkruajë kapitullin e saj të fundit në Paris, Romë, Greqi apo në ndonjë pjesë krejtësisht të ndryshme të Evropës. /Telegrafi/