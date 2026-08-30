Tri ndeshje radhazi me gol - Vedat Muriqi i pandalshëm te Fenerbahce
Vedat Muriqi ka vazhduar me formën e mirë në kampionatin elitar të Turqisë, duke shënuar një tjetër gol me fanellën e Fenerbahçes.
Sulmuesi i Kosovës ishte protagonist që në fillim të ndeshjes ndaj Samsunsporit, e vlefshme për kampionatin turk.
Muriqi e zhbllokoi takimin në minutën e tretë, duke i dhënë Fenerbahçes epërsinë 0-1.
Harika vuruş gol Vedat Muriqi #samvfb pic.twitter.com/iU5qBrlLAx
— Hezerinho1907 (@hezerinho30) August 30, 2026
Ky është goli i dytë i Muriqit në tri paraqitje në elitën e futbollit turk këtë sezon. Përveç dy golave, sulmuesi kosovar ka regjistruar edhe një asistim.
Ai po ashtu ka gjetur rrugën e golit edhe në Ligën e Kampionëve, duke e dërguar Fenerbahcen në këtë garë.
🔥 Vedat Muriqi, 3 maçtır gol atıyor.
✅ Konyaspor
✅ Lyon
✅ Samsunspor pic.twitter.com/GQN7LekoIY
— Nexus Sports (@nexustransfer) August 30, 2026
Muriqi po tregon kështu një nisje mjaft pozitive të sezonit, duke qenë një prej lojtarëve kryesorë të Fenerbahçes në repartin ofensiv. /Telegrafi/
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