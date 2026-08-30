Mirlind Daku hap llogarinë e golave te Spartak Moska
Mirlind Daku ka shënuar golin e parë me fanellën e Spartak Moskës, duke i siguruar skuadrës së tij një pikë në përballjen ndaj Orenburgut.
Sulmuesi shqiptar realizoi nga pika e bardhë në minutën e 76-të, duke barazuar rezultatin në 1-1.
Ky ishte edhe rezultati përfundimtar i ndeshjes së zhvilluar të dielën në kuadër të xhiros së gjashtë të Ligës Premier së Rusisë.
Daku e nisi ndeshjen nga minuta e parë dhe luajti gjatë gjithë takimit, ndërsa në momentin e penalltisë u tregua i saktë përballë portierit kundërshtar.
Për Dakun, ky ishte goli i parë që prej transferimit te Spartak Moska, ndërsa ka regjistruar edhe një asistim me klubin e ri.
⚽️🇦🇱 Goli i Mirlind Daku ndaj Orenburg
Gol e asistim nga transferimi te Spartak Moscow nga qendersulmusi pic.twitter.com/syfFHcKxLb
— AlbanianScout (@albanianscout) August 30, 2026
Ndërkohë, në fillim të këtij edicioni, Daku kishte shënuar edhe dy gola me Rubin Kazanin, para se të transferohej te gjiganti nga Moska. /Telegrafi/