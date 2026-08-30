Granit Xhaka shkëlqen në fitoren e parë të Sunderlandit
Granit Xhaka ishte një nga protagonistët kryesorë në fitoren e parë sezonale të Sunderlandit në Ligën Premier, që mposhti Fulhamin me rezultat 1-0.
Mesfushori shqiptar zhvilloi një paraqitje shumë të mirë dhe, sipas vlerësimit të Sofascore, ishte lojtari më i mirë i ndeshjes te Sunderland, me notën 8.4.
Xhaka e nisi dhe e përfundoi ndeshjen në fushë, duke qenë një pikë e rëndësishme e mesfushës së skuadrës së tij.
FIRST WIN OF THE SEASON! 🔥#SUNFUL pic.twitter.com/zLz4gC45qx
— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 30, 2026
27-vjeçari regjistroi 71 prekje të topit, realizoi 54 nga 58 pasime të sakta, ndërsa fitoi 5 nga 7 duele.
Ai gjithashtu pati 12 nga 15 topa të gjatë të saktë, fitoi tri faulle dhe krijoi një rast të mirë për shënim.
Paraqitja e tij ishte veçanërisht e rëndësishme në një ndeshje të luftuar, ku Sunderland arriti ta ruajë epërsinë minimale deri në fund dhe të marrë tri pikët e para të sezonit. /Telegrafi/