Manchester United merr fitoren e parë të sezonit në ndeshjen e shtatë golave, Brono Fernandes me het-trik
Manchester United ka regjistruar fitoren e parë në këtë edicion të Ligës Premier, pasi ka mposhtur Ipswich Town me rezultat 5-2, në kuadër të javës së dytë të kampionatit anglez.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë dhe ishte Ipswich që befasoi e para. Në minutën e 29-të, Leif Davis realizoi një gol të bukur pas asistimit të Issahaku Fatawu, duke kaluar vendasit në epërsi.
Manchester United reagoi shpejt dhe në minutën e 40-të arriti të barazojë. Një gabim i mbrojtjes së Ipswich u shfrytëzua nga Bruno Fernandes, i cili nuk gaboi përballë portierit.
⏸️ Honours even as we reach half-time.
— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2026
Në pjesën e dytë, skuadra e drejtuar nga Michael Carrick mori kontrollin e plotë të ndeshjes. Në minutën e 56-të, Jacob Greaves shënoi autogol për t'i dhënë Unitedit epërsinë 2-1. Goli u rishikua nga VAR-i për një prekje të mundshme me dorë, por u konfirmua.
Vetëm pak minuta më vonë, United fitoi një penallti pas ndërhyrjes së Greaves në zonë. Bruno Fernandes mori përsipër ekzekutimin dhe në minutën e 61-të realizoi për 3-1.
Fernandes ishte përsëri protagonist në minutën e 68-të, kur pas një topi të kthyer nga mbrojtja, gjeti hapësirën brenda zonës dhe shënoi golin e tij të dytë personal për 4-1.
Manchester United vazhdoi të krijonte raste, ndërsa në minutën e 82-të erdhi edhe goli i pestë. Bruno Fernandes asistoi për Bryan Mbeumo, i cili me një parabolë të bukur mposhti portierin Scherpen.
Ipswich arriti të shënojë edhe një herë në minutën e 90+1-të, kur Chuba Akpom përfitoi nga një gabim i mbrojtjes së Unitedit dhe ngushtoi rezultatin në 5-2.
Në fund, Manchester United mori një fitore bindëse dhe të rëndësishme, duke arkëtuar tri pikët e para të sezonit pas dy javësh.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
What a win! 🇾🇪
— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2026
Bruno Fernandes ishte padyshim lojtari kryesor i ndeshjes, me dy gola dhe një asistim, në një paraqitje që i dha Unitedit fitoren e parë në kampionat. /Telegrafi/