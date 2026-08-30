Italia u godit nga breshëri, kokrrat deri në 10 cm shkaktojnë dëme të mëdha - pamje
Një stuhi e fuqishme goditi rajonin e Lombardisë në veri të Italisë, duke sjellë breshër me madhësi deri në 10 centimetra, i cili shkaktoi dëme të shumta në makina, banesa dhe panele diellore.
Në disa zona, kokrrat e breshrit thuhet se kishin madhësinë e mandarinave.
Në Castrezzato, pranë Brescias, ato dëmtuan rëndë automjetet, çanë pjesë të fasadave të ndërtesave dhe dëmtuan edhe automjete të policisë dhe mbrojtjes civile.
Edhe qyteti i Chiari u godit rëndë.
U raportuan xhama të thyer të makinave, çati të dëmtuara dhe panele diellore të shkatërruara. Një pemë u rrëzua, ndërsa një stacion zjarrfikësish u përmbyt.
Dëme u raportuan edhe në Pontoglio dhe Castelcovati, ndërsa në provincën fqinje të Bergamos breshëri dëmtoi çati fermash, stalla dhe të mbjella me misër.
Stuhia më pas vazhdoi drejt Veronës dhe rajonit Veneto, duke sjellë erëra të forta dhe reshje të dendura.
Në Milano mbetet në fuqi një alarm portokalli për stuhi, ndërsa autoritetet kanë mbyllur përkohësisht parqet dhe disa pishina publike si masë parandaluese.