Gjashtë të vdekur pasi një anije pasagjerësh me 267 persona u fundos në brigjet e Qipros veriore
Gjashtë persona thuhet se kanë vdekur pasi një anije pasagjerësh u përmbys në brigjet e Qipros veriore të dielën.
Anija, e cila thuhet se po lundronte nga Kyreneia në Qipro drejt portit turk të Taşucu, u mbyt rreth mesditës.
Ministria e Brendshme e Turqisë tha se 259 pasagjerë dhe tetë anëtarë të ekuipazhit ishin në bord të anijes kur ajo filloi të mbushte ujë rreth 6 km larg brigjeve të Kyreneias.
Murat Senkul, kryetari i bashkisë së Kyreneias, e përshkroi situatën si "shumë serioze" në një postim në Facebook, duke shtuar se një operacion shpëtimi ishte duke u zhvilluar.
Ünal Üstel, kryeministri i Qipros Veriore, tha se 172 persona janë shpëtuar deri më tani, raportoi CNN Turk.
Pamjet video që qarkullojnë në mediat sociale duket se tregojnë pasagjerë me jelekë shpëtimi të ulur në anijen e përmbysur ndërsa presin të kontaktohen.
Shkaku i incidentit nuk është ende i qartë, transmeton Telegrafi.
Zyra e Presidentit Qipriot Nikos Christodoulides tha në një deklaratë për fundosjen: “Pozicioni ynë është i qartë: kur jetët njerëzore janë në rrezik, ne kontribuojmë me çdo mjet të disponueshëm.”
“Republika e Qipros ka burimet, kapacitetin operacional dhe, mbi të gjitha, gatishmërinë për të ofruar ndihmë të menjëhershme”, shtoi ajo.