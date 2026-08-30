Trageti me 267 persona përmbyset pak pas nisjes pranë Qipros
Një traget pasagjerësh me 267 persona në bord është përmbysur të dielën në ujërat pranë Qipros Veriore, vetëm pak kohë pasi ishte larguar nga porti i Kyrenias, duke shkaktuar një operacion të madh kërkim-shpëtimi.
Sipas autoriteteve lokale, në traget ndodheshin 259 pasagjerë dhe 8 anëtarë ekuipazhi, transmeton Telegrafi.
Ministri i Transportit i administratës së Qipros Veriore, Erhan Arıklı, tha se rreth 100 persona ishin evakuuar dhe nxjerrë në breg.
Trageti po udhëtonte nga Kyrenia (Girne) drejt portit turk Taşucu, në provincën e Mersinit, kur filloi të marrë ujë rreth 7.5 kilometra nga bregu.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë pasagjerë të pajisur me jelekë shpëtimi në ujë, pranë tragetit të përmbysur.
Autoritetet kanë mobilizuar ekipet e shpëtimit dhe shërbimet mjekësore për të reaguar sa më shpejt ndaj incidentit. Ende nuk ka një bilanc të konfirmuar për viktima apo persona të zhdukur.
Qiproja mbetet e ndarë që nga viti 1974, ndërsa pjesa veriore administrohet nga e ashtuquajtura Republika Turke e Qipros Veriore, e cila njihet ndërkombëtarisht vetëm nga Turqia.
Hetimet pritet të përcaktojnë se çfarë shkaktoi marrjen e ujit dhe përmbysjen e tragetit, ndërsa operacioni i shpëtimit vazhdon në zonën detare pranë Kyrenias. /Telegrafi/
Today at 20:35, a strike involving Geran-4 jet-powered loitering munitions targeted a warehouse complex in the village of Myla, Bucha District, Kyiv Oblast.
The facility was used by the Armed Forces of Ukraine (AFU) as a rocket and artillery weapons depot.
📍 50.437697,… https://t.co/RQ2lsKEd2w pic.twitter.com/X9n8OjtvZu
— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 28, 2026