Një traget pasagjerësh me 267 persona në bord është përmbysur të dielën në ujërat pranë Qipros Veriore, vetëm pak kohë pasi ishte larguar nga porti i Kyrenias, duke shkaktuar një operacion të madh kërkim-shpëtimi.

Sipas autoriteteve lokale, në traget ndodheshin 259 pasagjerë dhe 8 anëtarë ekuipazhi, transmeton Telegrafi.

Ministri i Transportit i administratës së Qipros Veriore, Erhan Arıklı, tha se rreth 100 persona ishin evakuuar dhe nxjerrë në breg.

Trageti po udhëtonte nga Kyrenia (Girne) drejt portit turk Taşucu, në provincën e Mersinit, kur filloi të marrë ujë rreth 7.5 kilometra nga bregu.

Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë pasagjerë të pajisur me jelekë shpëtimi në ujë, pranë tragetit të përmbysur.

Autoritetet kanë mobilizuar ekipet e shpëtimit dhe shërbimet mjekësore për të reaguar sa më shpejt ndaj incidentit. Ende nuk ka një bilanc të konfirmuar për viktima apo persona të zhdukur.

Qiproja mbetet e ndarë që nga viti 1974, ndërsa pjesa veriore administrohet nga e ashtuquajtura Republika Turke e Qipros Veriore, e cila njihet ndërkombëtarisht vetëm nga Turqia.

Hetimet pritet të përcaktojnë se çfarë shkaktoi marrjen e ujit dhe përmbysjen e tragetit, ndërsa operacioni i shpëtimit vazhdon në zonën detare pranë Kyrenias. /Telegrafi/

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