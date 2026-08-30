Venezuela synon miliarda nga nafta: Marrëveshja me SHBA-në mbetet në fuqi për 25 vjet
Presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, tha se një marrëveshje për naftën e arritur me SHBA-në do të mbetet në fuqi për 25 vjet dhe synon të rrisë prodhimin ditor të naftës në vend në më shumë se 1.5 milion fuçi.
Duke folur për transmetuesin shtetëror VTV, Rodriguez komentoi mbi atë që ajo e përshkroi si marrëveshja “historike” e naftës e arritur me SHBA-në.
Rodriguez tha se marrëveshja do të mbetet në fuqi për 25 vjet dhe synon të rrisë prodhimin ditor të naftës mbi 1.5 milion fuçi.
“Qëllimi ynë është të shkojmë edhe më tej me nënshkrimin e marrëveshjeve të tjera të mëdha që përfshijnë kompani gjigante si Chevron, Repsol, Eni, Shell dhe BP. Ne duam të bëhemi një fuqi energjetike”, tha ajo.
“Në terma konkretë, kjo do të thotë që afërsisht 19 dollarë për çdo fuçi të prodhuar dhe të shitur do të shkojnë direkt në vendin tonë”, shtoi Rodriguez.
Duke folur për kontributin e pritur të marrëveshjes në ekonominë e Venezuelës, Rodriguez tha se, bazuar në një çmim nafte prej 65 dollarësh për fuçi, vendi mund të gjenerojë 209.335 miliardë dollarë të ardhura nga marrëveshja.
Sipas saj, projekti mbulon zhvillimin e tetë fushave të naftës bruto në Rripin e Naftës Orinoco, i cili përfshin më shumë se 55,000 kilometra katrorë në Venezuelën lindore dhe qendrore-lindore.
Ajo tha se marrëveshja parashikon një normë të honorareve prej të paktën 16% dhe një normë të tatimit mbi të ardhurat prej 34%, duke shtuar se këto kushte do të përshpejtonin rimëkëmbjen ekonomike të Venezuelës.