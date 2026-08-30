Kanadaja i përgjigjet Trumpit, vendosë tabelën e re në bregun e liqenit Ontario
Kryeministri i Ontarios, Doug Ford, i është kundërpërgjigjur Donald Trumpit duke vendosur një tabelë të madhe në bregdetin e Kanadasë me mesazhin: "Liqeni Ontarios. Tani dhe Gjithmonë".
Presidenti amerikan nënshkroi një urdhër ekzekutiv të enjten që kërkon të ndryshojë emrin e tij në Liqeni Amerika dhe ka ndarë një seri videosh të gjeneruara nga inteligjenca artificiale rreth liqenit që shtrihet midis të dy vendeve, transmeton Telegrafi.
"Shumë kohë para presidentit Trump, ky liqen quhej Liqeni Ontario. Shumë kohë pasi presidenti Trump të jetë larguar, ai do të quhet ende Liqeni Ontario", tha Ford.
Lufta e fjalëve u shkaktua pasi bisedimet tregtare dështuan, me SHBA-në që vendosi tarifa të reja prej 50% për 20 miliardë dollarë (28 miliardë dollarë kanadezë) mallra kanadeze. Kanadaja do të zbatojë kundër-tarifa "dollar për dollar" muajin tjetër.
Trump tha se dekreti hyri në fuqi menjëherë pasi ai nënshkroi urdhrin për ta riemëruar atë Liqeni Amerika.
Ndërsa ai ka diskrecion të gjerë mbi mënyrën se si SHBA-të i njohin monumentet, vendet e tjera nuk janë të detyruara ta ndjekin. Zyrtarët kanadezë e kanë hedhur poshtë veprimin e Trump.
Të shtunën, Trump postoi gjithashtu disa video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale në mediat sociale, ku njëra prej tyre e tregonte duke shkelmuar një tabelë të Liqenit Ontario dhe duke e zëvendësuar atë me një që thotë: "Mirë se vini në Liqenin Amerika".
Një tjetër video përshkruante një tufë patash kanadeze që mbanin pushkë në duar, të veshura me flokët e presidentit amerikan dhe duke mbajtur pushkë, ndërsa patrullonin bregun e Liqenit Amerika të sapoemëruar.
Ford tha se riemërtimi i liqenit nga Trump ishte sepse atij "nuk i pëlqente Ontario dhe Kanadaja që mbronin veten".
Ontario Premier Doug Ford unveils a big Lake Ontario sign along the lake's shoreline in response to President Trump's executive order to rename it Lake America. pic.twitter.com/Uu0w1qbt0H
— Scott Robertson (@sarobertson_) August 29, 2026
Duke qëndruar përpara tabelës së sapozbuluar të Liqenit Ontario, Ford shtoi: "Në rast se presidenti Trump ose dikush tjetër harron, ne kemi vendosur këtë tabelë për t'u kujtuar atyre se është Liqeni Ontario, tani e përgjithmonë".
Kjo i bën jehonë përgjigjes së mëparshme të kryeministrit kanadez Mark Carney ndaj debatit, duke këmbëngulur se "gjërat duhet të quhen me emrin e tyre dhe ky liqen quhet Liqeni Ontario - sot e përgjithmonë".
Emrat e katër prej Liqeneve të Mëdha - Ontario, Huron, Michigan dhe Erie - burojnë nga fjalë indigjene. Liqeni Superior u emërua sipas një fjale të anglicizuar franceze. Liqeni Ontario, më i vogli nga Liqenet e Mëdha, kufizohet si me provincën kanadeze ashtu edhe me shtetin amerikan të Nju Jorkut.
Urdhri ekzekutiv i Trump i jep Departamentit të Brendshëm të SHBA-së 30 ditë kohë për të përditësuar ndryshimin e emrit me Shërbimin e Informacionit të Emrave Gjeografikë - depozita zyrtare e emrave gjeografikë vendas në SHBA.
Kur Trump hyri në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2025, ai nënshkroi një urdhër të ngjashëm që e ndryshoi Gjirin e Meksikës në Gjirin e Amerikës.
Meksika e ka refuzuar ndryshimin e emrit, duke argumentuar se një vend i vetëm nuk mund ta riemërtojë një sipërfaqe të përbashkët ujore ndërkombëtare.
Kjo gjithashtu çoi në një mosmarrëveshje ligjore midis Meksikës dhe gjigantit të teknologjisë Google, i cili e riemërtoi gjirin në aplikacionin e tij të hartave.
Në atë rast, përdoruesit e Google Maps në SHBA shohin "Gjirin e Amerikës", ndërsa ata në Meksikë shohin "Gjirin e Meksikës". Ata në vendet e tjera shohin "Gjirin e Meksikës (Gjirin e Amerikës)". /Telegrafi/