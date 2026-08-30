Të shtëna në Zvicër, një i vrarë dhe pesë të plagosur - policia në kërkim të autorit
Një person ka humbur jetën dhe pesë të tjerë janë plagosur pasi të shtëna me armë u raportuan gjatë natës në veri të Zvicrës, bëri të ditur policia lokale, shkruan BBC.
Policia Kantonale e Aargaut njoftoi se ka nisur një operacion për kapjen e autorit, i cili ende nuk është identifikuar, transmeton Telegrafi.
“Kërkimi për autorin e panjohur është duke u zhvilluar”, deklaroi policia, duke shtuar se motivi i mundshëm dhe rrethanat e sakta të ngjarjes mbeten ende të paqarta.
Sipas autoriteteve, të shtënat ndodhën pranë një piste garash me kuaj në Schachen, Aarau, rreth 46 kilometra në perëndim të Cyrihut.
Mediat lokale raportojnë se në zonë po zhvillohej një event muzikor/rave, i cili kishte vazhduar deri në orët e para të mëngjesit të së dielës.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar se çfarë e shkaktoi incidentin, ndërsa vijon kërkimi për personin përgjegjës. /Telegrafi/