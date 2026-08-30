Vazhdon të bie çmimi i naftës, sot dhe nesër 1 cent më lirë
Çmimet e derivateve të naftës në Kosovë kanë shënuar sërishulje.
Sipas çmimeve të publikuara nga Ministria e Industrisë,Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT), për datat 30 dhe 31 gusht,çmimi maksimal i lejuar për një litër naftë (dizel) është 1.70 euro, një centmë pak krahasuar me ditën e djeshme.
Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi nga ora 10:00 dhe vlejnë përdy ditë, përkatësisht më 30 dhe 31 gusht 2026.
Çmimet maksimale: Nafta (dizel): 1.70 euro/litër, Benzina:1.53 euro/litër dhe Gasi: 0.63 euro/litër.
MINT ka bërë të ditur se qytetarët mund t'i adresojnëankesat lidhur me çmimet e derivateve përmes adresës elektronike të ministrisëose në numrin pa pagesë 0800 11000. /Telegrafi/
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