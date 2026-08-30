Vetëm 12 metra mbi stadium, aeroplanët dhurojnë spektakël për tifozët në Afrikën e Jugut
Dy avionë Airlink Embraer E-Jets kryen një fluturim të rrezikshëm në nivel të ulët mbi stadiumin DHL të Cape Town, përpara një ndeshjeje ragbi midis Afrikës së Jugut dhe Zelandës së Re.
Manovra u transmetua drejtpërdrejt në televizion dhe u bë shpejt virale në internet.
Të dhënat e gjurmimit të fluturimit tregojnë se njëri prej avionëve ka të ngjarë të ketë qenë brenda një distance prej 12-15 metrash nga çatia e stadiumit.
Airlink që atëherë ka lëshuar një deklaratë, duke pretenduar se të dy avionët fluturuan brenda " lartësisë së sigurisë dhe kufijve të shpejtësisë të miratuar dhe të provuar".
Another angle. As received. pic.twitter.com/1tns0aQbzZ
— Herman ⚡ (@hermux) August 29, 2026
Mbikalimi i dyfishtë ndodhi pak çaste para fillimit të turneut të dytë “Test of the Greatest Rivalry” të Ragbit, përpara një turme me kapacitet prej 55,000 vendesh në Cape Town.
Dy avionët e përfshirë ishin një Embraer E190 (i regjistruar ZS-YAE) dhe një Embraer E195 (i regjistruar ZS-YDE), të dy me ngjyra speciale për turneun Rugby's Greatest Rivalry.
ZS-YAE kishte një skemë tërësisht të gjelbër për të pasqyruar ngjyrat e ekipit të Afrikës së Jugut, ndërsa ZS-YDE ishte në të zezë për 'All Blacks' e famshëm të Zelandës së Re.
Airlink e kishte paralajmëruar paraprakisht paraqitjen në rrjetesociale, duke i thënë audiencës të "përgatiste kamerat".
Në përgjigje të kritikave në internet, linja ajrore tha në një deklaratë se fluturimi kërkonte "planifikim dhe provë të kujdesshme" pasi përfshinte "fluturim në lartësi të ulët”, duke shtuar se u krye me mbështetje dhe miratim të plotë nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Afrikës së Jugut (SACAA) dhe Shërbimet e Navigimit të Trafikut Ajror.
"Të dy avionët u drejtuan nga një ekuipazh me përvojë të lartë, secili prej të cilëve përbëhej nga tre kapitenë të lartë që vepronin në rolet e komandantit, bashkëpilotit dhe oficerit të sigurisë/teknikës. Të dhënat e fluturimit të regjistruara nga të dy avionët konfirmojnë se fluturimet u kryen brenda limiteve të lartësisë së sigurisë dhe shpejtësisë të miratuara dhe të provuara nga SACAA për fluturimin", deklaroi Airlink.