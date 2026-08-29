Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar në disa pjesë të kryeqytetit të Nigerit, Niamey, mes raportimeve për një sulm ndaj pallatit presidencial.

Bana Wagana Ibrahim, anëtar i Këshillit Konsultativ të Nigerit, ndau një deklaratë duke thënë: "Në dritën e ngjarjeve aktuale, le të qëndrojmë të qetë dhe të shmangim ndarjen e informacionit të paverifikuar".

"Forcat tona të mbrojtjes dhe të sigurisë janë mobilizuar për mbrojtjen e atdheut", thuhet në deklaratë.

Ibrahimi më parë kishte dënuar atë që e quajti "një tjetër sulm frikacak" në bazën ajrore ushtarake Bazë 101, por shtoi se situata ishte "nën kontroll".

“Edhe një herë forcat tona të mbrojtjes dhe të sigurisë i janë përgjigjur sfidës”, vazhdoi ai.

Kjo vjen pasi një burim sigurie i tha agjencisë së lajmeve AFP se garda presidenciale e Nigerit kishte luftuar kundër "kryengritësve nga brenda forcave të armatosura" të cilët u përpoqën të hynin në pallatin presidencial në Niamey.

Televizioni shtetëror i vendit afrikano-perëndimor u ndërpre gjithashtu, me një ekran të zi që shfaqej në vend të programacionit të rregullt.

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