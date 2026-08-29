Të shtëna në kryeqytetin e Nigerit, raportohet për sulm ndaj pallatit presidencial
Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar në disa pjesë të kryeqytetit të Nigerit, Niamey, mes raportimeve për një sulm ndaj pallatit presidencial.
Bana Wagana Ibrahim, anëtar i Këshillit Konsultativ të Nigerit, ndau një deklaratë duke thënë: "Në dritën e ngjarjeve aktuale, le të qëndrojmë të qetë dhe të shmangim ndarjen e informacionit të paverifikuar".
"Forcat tona të mbrojtjes dhe të sigurisë janë mobilizuar për mbrojtjen e atdheut", thuhet në deklaratë.
Ibrahimi më parë kishte dënuar atë që e quajti "një tjetër sulm frikacak" në bazën ajrore ushtarake Bazë 101, por shtoi se situata ishte "nën kontroll".
“Edhe një herë forcat tona të mbrojtjes dhe të sigurisë i janë përgjigjur sfidës”, vazhdoi ai.
Kjo vjen pasi një burim sigurie i tha agjencisë së lajmeve AFP se garda presidenciale e Nigerit kishte luftuar kundër "kryengritësve nga brenda forcave të armatosura" të cilët u përpoqën të hynin në pallatin presidencial në Niamey.
Televizioni shtetëror i vendit afrikano-perëndimor u ndërpre gjithashtu, me një ekran të zi që shfaqej në vend të programacionit të rregullt.