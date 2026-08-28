Vaksina kundër Ebolës në front, Kongo nis fushatën për frenimin e epidemisë
Kongo ka nisur fushatën e vaksinimit kundër Ebolës, në përpjekje për të frenuar shpërthimin më të shpejtë të sëmundjes në historinë e vendit.
Prioritet për vaksinën Ervebo kanë punonjësit e shëndetësisë dhe personeli tjetër i vijës së parë.
Ndërkohë, po zhvillohen prova klinike për një vaksinë të licencuar posaçërisht për llojin e virusit që po shkakton shpërthimin aktual.
Ministri i Shëndetësisë, Roger Kamba, tha se vaksinimi do të nisë me mbrojtjen e personave që ndodhen në vijën e parë të përballjes me epideminë.
Sipas të dhënave qeveritare, deri të martën në vend janë regjistruar 5,713 raste të konfirmuara dhe 2,744 viktima.
Epidemia është përqendruar kryesisht në provincën Ituri dhe tashmë konsiderohet më vdekjeprurësja nga shpërthimet e mëparshme të Ebolës në vend.
OBSH paralajmëron se situata mbetet jashtë kontrollit.
Pasiguria, zhvendosjet e popullsisë, grevat e punonjësve shëndetësorë dhe lëvizjet intensive të njerëzve po e vështirësojnë përpjekjen për të frenuar përhapjen e virusit.