Më shumë se 100 të vdekur pas shembjes së minierës së arit në Republikën Qendrore Afrikane
Më shumë se 100 persona kanë vdekur pasi një minierë ari artizanale në një fshat të vogël në Republikën Qendrore Afrikane (CAR) perëndimore u shemb për shkak të një rrëshqitjeje dheu, thanë të mërkurën zyrtarët lokalë dhe punonjësit e ndihmës.
Rrëshqitja e dheut ndodhi të martën pasdite në fshatin Zamboye, rreth 50 km nga qyteti i Baboua dhe afër kufirit të Kamerunit, transmeton Telegrafi.
Pamjet në mediat sociale duket se tregojnë një ortek rëre që bie mbi një grup njerëzish, me shumë gjasa minatorët, dhe i mbulon ata.
Një deklaratë nga një prokuror publik lokal tha se shumë të tjerë ishin bllokuar nën përmbytje. Nuk përmendi numrin e viktimave.
Megjithatë, Gervais Ganagoroh, një vullnetar i Kryqit të Kuq i përfshirë në përpjekjet e ndihmës, i tha agjencisë së lajmeve Associated Press të mërkurën se më shumë se 100 trupa ishin nxjerrë nga shembja dhe një zyrtar i lartë në një shoqatë lokale minierash e konfirmoi këtë numër për Reuters.
Media lokale në CAR raportoi se autoritetet kishin nisur një hetim për incidentin. Një prokuror i dytë nga Baboua i tha shtypit se incidenti besohet të jetë shkaktuar nga "shembja e disa tuneleve nëntokësore në të cilat vepronin minatorët".
"Toka u shemb plotësisht dhe varrosi njerëz", tha Cedric Mbango, një minator në vendngjarje, për agjencinë e lajmeve AFP, duke e përshkruar incidentin si "katastrofik".
Ekipet e shpëtimit po garojnë për të nxjerrë trupat e viktimave dhe për të gjetur të mbijetuar midis minatorëve, që besohet të jenë shtetas të Afrikës Qendrore dhe Kamerunit.
Autoritetet në rajonin lindor të Kamerunit thanë se të paktën tre nga qytetarët e tij janë identifikuar si viktima në incident.
Grégoire Mvongo, guvernatori i rajonit, i tha radios shtetërore të mërkurën se ai "po punonte në bashkëpunim të ngushtë me kolegët tanë të Afrikës Qendrore për t'u marrë me pasojat e kësaj tragjedie".
Bertrand Be Yangué, një anëtar i këshillit rinor të Zamboye, tha se "gjetja e tyre gjallë do të ishte një mrekulli".
"Jemi të trishtuar dhe me zemër të thyer kur shohim burra dhe gra të rinj të vdesin pasi kanë ardhur në miniera për të shpëtuar familjet e tyre nga dëshpërimi". Pritet që numri i viktimave të rritet ndërsa përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë”, shtoi Yangué.
Faqja e internetit e lajmeve të Afrikës Qendrore, Corbeau News, raportoi se makineri të rënda, përfshirë traktorë, po përdoren në misionin e nxjerrjes së minierave dhe mund të rrezikojnë shpëtimin e atyre që janë ende gjallë nën tokë.
Numri i saktë i njerëzve që ishin në minierë në kohën e shembjes mbetet i panjohur. /Telegrafi/