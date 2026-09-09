Apple prezanton iPhone Duo, telefonin e parë të palosshëm: deri në 2 TB hapësirë dhe çmim mbi 3 mijë dollarë
Apple ka prezantuar zyrtarisht iPhone Duo, smartfonin e parë të palosshëm në historinë e kompanisë, duke sjellë një dizajn tërësisht të ri, dy ekrane dhe çipin e gjeneratës së re A20 Pro.
Pas muajsh të tërë thashethemesh dhe rrjedhjesh në internet, Apple më në fund ka zbuluar iPhone Duo. Pjesa më e madhe e parashikimeve rezultuan të sakta, me përjashtim të emrit të pajisjes.
iPhone Duo vjen me një ekran kryesor të palosshëm 7.6 inç dhe një ekran të jashtëm 5.4 inç. Të dy ekranet kanë të njëjtin raport pamjeje, mbështesin teknologjinë ProMotion dhe ofrojnë ndriçim maksimal prej 3,000 nitësh.
Kamera selfie e ekranit të brendshëm është vendosur nën ekran, duke eliminuar nevojën për një prerje tradicionale në panel, transmeton Telegrafi.
Mekanizëm titani dhe siguri me Touch ID
Një nga elementet kryesore të dizajnit është mentesha prej titani, e cila përfshin një sistem magnetësh të integruar që mundëson mbylljen e pajisjes me një mekanizëm të fuqishëm magnetik.
Siç pritej nga një pajisje e palosshme, Touch ID është integruar në butonin anësor. Apple ka shtuar gjithashtu mundësinë e zhbllokimit të iPhone Duo përmes Apple Watch.
Në pjesën e pasme përdoret Ceramic Shield, ndërsa ekrani i përparmë mbrohet nga Ceramic Shield 2. Pajisja ka gjithashtu certifikim IP68, që ofron rezistencë ndaj pluhurit dhe ujit.
Apple ka zhvilluar një “nano-texture finish” të personalizuar, i cili krijon një sipërfaqe mat që perceptohet si më e sheshtë dhe ndihmon në reduktimin e dukshmërisë së vijës së palosjes.
Ekrani i palosshëm ka gjithashtu një shtresë të posaçme për rritjen e rezistencës ndaj gërvishtjeve dhe është i vendosur mbi një pllakë titani.
Fuqia vjen nga çipi A20 Pro
Në zemër të iPhone Duo ndodhet çipi i ri A20 Pro, i njëjti procesor që përdoret edhe në iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max, të prezantuar gjithashtu nga Apple.
A20 Pro është prodhuar me proces teknologjik 2 nanometra dhe përmban një CPU me gjashtë bërthama, GPU me shtatë bërthama dhe një NPU të dyfishtë me 16 bërthama.
Krahasuar me A19 Pro, Apple pretendon se A20 Pro ofron:
20 për qind më shumë shpejtësi të CPU-së
deri në 40 për qind më shumë performancë grafike
dyfishin e fuqisë llogaritëse të Neural Engine
50 për qind më shumë gjerësi bande për memorien e unifikuar
5G, Wi-Fi 7 dhe deri në 44 orë riprodhim video
iPhone Duo përdor modemin e Apple C2, i cili në Shtetet e Bashkuara mbështet edhe 5G mmWave.
Çipi Apple N1 sjell mbështetje për Bluetooth 6 dhe Wi-Fi 7.
Pajisja do të jetë vetëm me eSIM në të gjithë botën, pa mbështetje për kartelë fizike SIM.
Sipas Apple, iPhone Duo mund të ofrojë deri në 31 orë riprodhim video kur përdoret ekrani i brendshëm dhe deri në 44 orë kur përdoret ekrani i jashtëm. Kur të dy ekranet përdoren në mënyrë të barabartë, kompania premton deri në 24 orë përdorim.
Nëpërmjet karikimit me kabllo, bateria mund të arrijë 50 për qind në vetëm 20 minuta. Me karikues MagSafe ose Qi2, 50 për qind mund të arrihet në rreth 30 minuta.
Sistem kamerash me 48 MP
Në pjesën e pasme, iPhone Duo ka një kamerë kryesore 48 MP Fusion, e cila përfshin një modalitet telefoto 2x me cilësi optike.
Ajo shoqërohet nga një kamerë ultra e gjerë 48 MP, e cila mbështet edhe fotografimin makro.
Në ekranin e jashtëm ndodhet një kamerë frontale 12 MP Center Stage, e cila duket se përdor të njëjtin sensor si iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max.
Ndërkohë, kamera selfie e ekranit të brendshëm është vendosur nën panel, por Apple ende nuk ka zbuluar specifikat e plota të harduerit të saj.
iOS 27 përshtatet me mënyrën si paloset telefoni
Apple ka përshtatur në mënyrë të veçantë iOS 27 për dy ekranet e iPhone Duo.
Sistemi operativ përdor një ndërfaqe adaptive që ndryshon orientimin dhe pozicionimin në varësi të mënyrës se si telefoni paloset, rrotullohet apo kthehet.
Kontrollet e ekranit të kyçjes, dock-u i ekranit kryesor, navigimi i aplikacioneve dhe kontrolle të tjera janë zhvendosur në pjesën anësore, duke krijuar më shumë hapësirë vertikale për përmbajtjen.
Kur pajisja hapet plotësisht, ekrani kryesor mund të shfaqë dy faqe njëkohësisht.
Edhe shiriti i statusit është ridizajnuar. Ai tani paraqitet si një ndërfaqe rrethore fleksibile e vendosur në një cep të ekranit dhe tregon informacionet për Wi-Fi, sinjalin celular dhe nivelin e baterisë.
Ndërkohë, Dynamic Island është ridizajnuar për të funksionuar në pjesën anësore të të dy ekraneve dhe zgjerohet për të shfaqur njoftimet dhe Live Activities.
Në ekranin e brendshëm mund të përdoren njëkohësisht dy aplikacione në Split View, ndërsa çiftet e aplikacioneve që përdoren shpesh mund të ruhen dhe të hapen me vetëm një prekje.
Çmimi nis nga 1,999 dollarë
iPhone Duo do të jetë në dispozicion në dy ngjyra: Star White dhe Night Sky. Modeli bazë me 256 GB hapësirë do të kushtojë 1,999 dollarë.
Versioni me 512 GB do të kushtojë 2,199 dollarë, ndërsa modeli me 1 TB do të arrijë në 2,599 dollarë. Varianti më i avancuar me 2 TB do të kushtojë plot 3,199 dollarë.
Porositë paraprake do të hapen më 16 tetor, ndërsa shitja zyrtare do të nisë më 23 tetor.
Apple ka konfirmuar gjithashtu se Apple Pencil do të mbështetet nga iPhone Duo më vonë gjatë këtij viti, duke e zgjeruar më tej funksionalitetin e ekranit të madh të pajisjes. /Telegrafi/