iPhone 18 Pro është këtu – Apple sjell një nga ndryshimet më të mëdha te kamera!
Apple ka zbuluar iPhone 18 Pro dhe Pro Max, dhe këtë herë risia nuk është vetëm pamja.
Brenda tyre fshihet çipi i ri A20 Pro, ndërsa kamera kryesore merr një teknologji që mund të ndryshojë mënyrën se si bëjmë fotografi me iPhone, transmeton Telegrafi.
Të dy modelet ruajnë ekranet 6.3 dhe 6.9 inç, por Dynamic Island është bërë më e vogël dhe më funksionale, duke lejuar shfaqjen e deri në tre aktiviteteve njëkohësisht. Modelet vijnë edhe në ngjyrën e re burgundy, krahas të zezës, argjendit dhe glacier.
Por ndryshimi më interesant është kamera kryesore 48 megapikselë me hapje të ndryshueshme. Kjo u jep përdoruesve më shumë kontroll mbi dritën dhe thellësinë e fotografisë, veçanërisht në ambiente të errëta, si dhe mundësi për efekte më kinematografike në video.
Në zemër të telefonit është A20 Pro, çipi i parë 2 nanometër i Apple për iPhone, me CPU me 6 bërthama dhe GPU me 7 bërthama.
Apple pretendon deri në 40% më shumë performancë grafike, ndërsa sistemi i ri i ftohjes me dhomë avulli synon të mbajë performancën e lartë edhe gjatë përdorimit intensiv.
Edhe bateria është përmirësuar: Pro Max premton deri në 45 orë riprodhim video, ndërsa Pro deri në 36 orë. Karikimi është gjithashtu më i shpejtë.
Dhe pastaj vjen Siri i ri me AI. Por ka një detaj të rëndësishëm: Siri AI nuk do të jetë fillimisht i disponueshëm në Bashkimin Evropian.
Çmimi nis nga 1,199 dollarë për iPhone 18 Pro dhe 1,299 dollarë për Pro Max. Porositë paraprake hapen më 12 shtator, ndërsa shitjet nisin më 18 shtator. /Telegrafi/