Haki Abazi dorëzon kallëzim penal në Prokurorinë Speciale ndaj Albin Kurtit
Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Haki Abazi, ka bërë të ditur se ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës ndaj kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, si dhe zyrtarëve të tjerë.
Sipas dokumentit të publikuar nga Abazi, kallëzimi penal lidhet me pretendime për tri vepra penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Pengimi i funksionimit të institucioneve kushtetuese” dhe “Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore”.
Në kallëzim pretendohet se Kurti, duke mbajtur pozitën e kryeministrit në detyrë dhe atë të deputetit, ka refuzuar të përmbushë detyrimet kushtetuese që lidhen me konstituimin e Kuvendit.
Abazi pretendon gjithashtu se Kurti nuk ka zbatuar vendime të Gjykatës Supreme dhe se ka vepruar në kundërshtim me parimin e ndarjes së pushteteve.
Në dokument thuhet se situata e krijuar në Kuvend është përdorur si një strategji për të krijuar një “pat-pozicion” kushtetues dhe për ta shtyrë çështjen drejt Gjykatës Kushtetuese.
“Sot dorëzova kallëzim penal pranë Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës kundër Albin Kurtit dhe zyrtarëve të tjerë për tre vepra penale të konsumuara!”, ka shkruar Abazi.