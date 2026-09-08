Harroji kolonat: Ventoro Motors by Auto Mita ta jep skuterin me 0% interes dhe karburant falas
Shtatori i kthen qytetet në ritmin e vet të zakonshëm: orët e para të mëngjesit me kolona, kërkimi i një vendparkimi që rrallë gjendet dhe faturat e karburantit që rriten pa u vënë re. Për këtë arsye, gjithnjë e më shumë qytetarë po zgjedhin skuterin si mjetin kryesor të lëvizjes së përditshme, sepse kursen kohë, hapësirë dhe para.
Pikërisht në këtë periudhë, Ventoro by Auto Mita ka nisur një kampanjë të veçantë për të gjithë ata që duan ta bëjnë hapin drejt një mënyre më praktike të lëvizjes. Modelet e Vespa-s, Piaggio-s dhe Aprilia-s tani mund të blihen me këste mujore pa interes deri në tri vjet, pa pagesë fillestare dhe me karburant të mbuluar nga shitësi.
Modelet dhe këstet mujore
Oferta përfshin një gamë të gjerë, nga skuterët e qytetit deri te modelet sportive:
- Piaggio Liberty 125 Black MY26: 97 euro në muaj
- Vespa Primavera 50 MY26: 116 euro në muaj
- Vespa Primavera 125: 136 euro në muaj
- Piaggio Beverly 310: 158 euro në muaj
- Piaggio Beverly 400 S: 189 euro në muaj
- Vespa GTS 310 MY26: 194 euro në muaj
- Aprilia SRGT 400: 208 euro në muaj
- Aprilia RS 457: 208 euro në muaj
Çfarë përfitoni
Të gjitha modelet ofrohen me 0% interes bankar deri në tri vjet, në bashkëpunim me bankën TEB, dhe pa asnjë pagesë fillestare. Kjo do të thotë se blerësi e merr mjetin e ri që në ditën e parë dhe fillon ta paguajë vetëm me këste mujore të barabarta.
Përveç kësaj, kampanja mbulon edhe shpenzimet e karburantit për një periudhë të caktuar, varësisht nga modeli:
- 12 muaj karburant falas për Vespa Primavera 50 MY26, Vespa Primavera 125 dhe Piaggio Liberty 125 Black MY26
- 6 muaj për Vespa GTS 310 MY26 dhe Piaggio Beverly 310
- 3 muaj për Piaggio Beverly 400 S, Aprilia SRGT 400 dhe Aprilia RS 457
Përfitimi më i madh, megjithatë, matet çdo ditë: më pak kohë e humbur në trafik, parkim i lehtë dhe një kosto e përgjithshme e mirëmbajtjes dukshëm më e ulët se ajo e një veture.
Oferta vlen për një kohë të kufizuar
Sasitë janë të limituara dhe kampanja zgjat vetëm derisa të përfundojnë stoqet. Ekipi i Ventoro by Auto Mita përgatit një ofertë të personalizuar për secilin klient, sipas modelit dhe buxhetit mujor.
Vizitoni sallonin, telefononi në 045 600 456 dhe 0800 40 444, ose shkruani në rrjetet sociale të kompanisë. Së shpejti vijnë edhe oferta të reja me modele të tjera në zbritje, prandaj ndiqni rrjetet sociale të Ventoro by Auto Mita për të mos e humbur asnjë prej tyre.