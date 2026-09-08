Ambasada Britanike e Gjermane mohojnë tërheqjen e stafit nga Kosova në prag të vendimit në Hagë
Teksa jemi në pritje të vendimit final nga Gjykata Speciale në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-së, u raportua se ambasada dhe misione diplomatike në Kosovë po tërheqin stafin nga Kosova duke lënë vetëm stafin esencial, për shkak të frikës siç thuhej, për tensionet që mund të shkaktohen para dhe më 16 shtator.
Radio Dukagjini ka kontaktuar ambasada dhe misione diplomatike për të kuptuar nëse një lëvizje e tillë e stafit është e vërtetë.
Ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë, ka mohuar reduktimin e stafit të saj në vend.
“Pretendimet se Ambasada Britanike ka reduktuar, zhvendosur ose tërhequr stafin nga Kosova janë të rreme. Ambasada vazhdon të funksionojë normalisht dhe të kryejë të gjithë gamën e aktiviteteve të saj në të gjithë Kosovën. Siç është praktikë standarde, ne i mbajmë rregullimet e sigurisë nën shqyrtim të rregullt” ka deklaruar Ambasada në përgjigjen e tyre për Radio Dukagjinin.
Nga ambasada tutje kanë deklaruar se edhe pretendimet se misionet ndërkombëtare kanë ndonjë informacion më tepër për vendimin e 16 shtatorit, janë të pasakta.
“Vendimet e Dhomave të Specializuara të Kosovës janë çështje e Gjykatës. Çdo sugjerim se misionet ndërkombëtare kanë marrë informacion paraprak në lidhje me vendimin është i pasaktë.” ka konfirmuar ambasada.
Se nuk ka ndonjë plan për zhvendosjen e stafit ka konfirmuar për Radio Dukagjinin edhe Ambasada e Gjermanisë në Kosovë.
“Ambasada Gjermane nuk ka në plan të zhvendosë asnjë pjesëtar të stafit”, thuhet në përgjigjen e kësaj ambasade.
Presidenti serb Aleksandër Vuçiq, ditë më parë deklaroi se është i frikësuar për mundësinë e tensioneve në Kosovë në prag të shpalljes së vendimit final për ish krerët e UÇK-së në Hagë.
Këtyre deklaratave i është kundërpërgjigjur nënkryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Gazmend Syla, i cili theksoi se Vuçiq nuk ka arsye të ndihet i frikësuar, pasi sipas tij, veteranët kanë treguar trimërinë e tyre kur duhej, gjatë luftës. /Radio Dukagjini/