Isufaj pret në takim shefin e ri të EULEX-it, në fokus sundimi i ligjit
Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), Blerim Isufaj, ka pritur të martën në takim shefin e ri të EULEX-it, Antero Lopes.
Takimi, i cili ishte i pari mes tyre, u fokusua në diskutimin e çështjeve me interes të përbashkët, përfshirë punën, prioritetet dhe sfidat me të cilat përballet Prokuroria Speciale.
Sipas njoftimit, gjatë takimit u vlerësua rëndësia e bashkëpunimit institucional në funksion të forcimit të sundimit të ligjit dhe avancimit të punës së institucioneve të drejtësisë.
Shefi i ri i EULEX-it, Antero Lopes, theksoi se misioni evropian do të vazhdojë të jetë i angazhuar në mbështetjen e punës dhe përkushtimit të Prokurorisë Speciale të Kosovës.
Takimi vjen në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të drejtësisë në Kosovë dhe misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, EULEX. /Telegrafi/