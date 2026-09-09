248 kandidatë certifikohen pas përfundimit me sukses të Provimit të Jurisprudencës
Ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla ka bërë të ditur se 248 kandidatë janë certifikuar pas përfundimit me sukses të Provimit të Jurisprudencës.
Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook , Gërvalla ka thënë se pas këtij numri fshihen vite të tëra shkollim, muaj e muaj përgatitje, shumë punë, sakrificë, por edhe pritje. Familje që kanë pritur dhe sakrifikuar së bashku me ta.
“Plane për karrierën dhe për të ardhmen. Dhe krahas certifikatës, sot natyrisht që merrni mbi supe një përgjegjësi të re, sepse e dini shumë mirë, që të jesh profesionist ligjor nuk do të thotë vetëm ta njohësh ligjin. Do të thotë ta kesh guximin ta mbrosh ligjin. Të mos bësh kompromis me padrejtësinë. Të mos e përdorësh profesionin për privilegj, por vetëm për drejtësi.
Sot festoni një sukses shumë të merituar. Mbajeni këtë sukses me krenari, por mbani gjithmonë edhe përgjegjësi që vjen me të, sepse drejtësia kërkohet pikërisht me ju. Me njerëzit që kanë guximin dhe vullnetin ta zbatojnë dhe ta mbrojnë ligjin”, ka shkruar Gërvalla. /Telegrafi/