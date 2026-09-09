INTEREX hap dyert në Obiliq – një adresë e re për oferta, produkte dhe argëtim
Një lajm i mirë për banorët e Obiliqit dhe të gjithë qytetarët e zonave përreth: INTEREX po zgjerohet me një pikë të re në Obiliq, duke sjellë një mundësi të re për blerje të shpejta, oferta të favorshme dhe një përzgjedhje të gjerë produktesh.
Pika e re e INTEREX do të hapet zyrtarisht të enjten, më 10 shtator, në ora 11:00, ndërsa hapja do të shoqërohet me një program festiv për të gjithë familjen.
Me rastin e hapjes, konsumatorët do t’i presin oferta të mëdha dhe zbritje speciale, duke e bërë këtë ditë një mundësi të mirë për të përfituar nga çmime të favorshme në një gamë të gjerë produktesh.
Por festa nuk mbaron me kaq. Vizitorët që do t’i bashkohen festës së hapjes do të kenë mundësi të shijojnë degustime, muzikë dhe atmosferë festive, ndërsa për fëmijët është përgatitur edhe facepainting.
Me hapjen e pikës së re në Obiliq, INTEREX vazhdon zgjerimin e rrjetit të tij dhe synon të jetë edhe më pranë konsumatorëve në të gjithë Kosovën.
Vendi: INTEREX Obiliq
Data: 10 shtator
Ora: 11:00
Ejani ta festojmë së bashku hapjen e re!
INTEREX – EXTRA lire, EXTRA mire!