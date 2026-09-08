Apple hyn në një epokë të re, iPhone i palosshëm pritet të debutojë nën drejtimin e John Ternus
Apple pritet të hapë një kapitull të ri të mërkurën, më 9 shtator, kur John Ternus do të drejtojë për herë të parë eventin vjetor të kompanisë për prezantimin e iPhone-ve. Në qendër të vëmendjes pritet të jetë produkti më i shumëpritur i Apple prej vitesh: iPhone-i i parë i palosshëm.
Ternus mori drejtimin e Apple më 1 shtator, duke pasuar Tim Cook pas 15 vitesh në krye të kompanisë. Cook tashmë mban postin e kryetarit ekzekutiv të bordit, ndërsa Ternus përballet menjëherë me një prej eventeve më të rëndësishme të kompanisë.
Sipas raportimeve, Apple pritet të prezantojë një model të ri të palosshëm, që mund të quhet iPhone Ultra, me një dizajn në formë libri, të ngjashëm me modelet Galaxy Z Fold të Samsung dhe pajisje të tjera të kësaj kategorie.
Telefoni pritet të jetë një produkt ultra-premium dhe çmimi mund të kalojë 2,000 dollarë, ndërsa disa parashikime e vendosin edhe më lart, transmeton Telegrafi.
Hyrja e Apple në tregun e telefonave të palosshëm mund të ketë ndikim të madh në këtë segment, i cili deri tani është dominuar kryesisht nga Samsung dhe prodhuesit kinezë. Analistët besojnë se reputacioni i Apple mund ta kthejë një kategori ende relativisht të vogël në një treg shumë më të rëndësishëm.
Përveç modelit të palosshëm, Apple pritet të prezantojë iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max.
Modelet e reja pritet të marrin procesorët më të fundit të serisë A, përmirësime të kamerave dhe një sistem të avancuar të aperturës, i cili do të mundësojë kontroll më të mirë të dritës gjatë fotografimit.
Megjithatë, ndryshime të mëdha në dizajn nuk priten, pasi Apple e ndryshoi ndjeshëm pamjen e linjës Pro me gjeneratën e mëparshme.
Një ndryshim i rëndësishëm këtë vit mund të jetë mënyra se si Apple e organizon lançimin e iPhone-ve.
Ndryshe nga tradita, iPhone 18 standard nuk pritet të prezantohet në shtator. Raportimet sugjerojnë se modeli bazë, së bashku me iPhone 18e dhe gjeneratën e dytë të iPhone Air, mund të prezantohen në pranverën e vitit 2027.
Një strategji e tillë do t’i mundësonte Apple-it të shpërndante shitjet në periudha të ndryshme të vitit, në vend që pjesa më e madhe e të ardhurave nga iPhone të përqendrohej në sezonin e vjeshtës.
Eventi nuk do të fokusohet vetëm te iPhone. Apple pritet të prezantojë edhe Apple Watch Series 12 dhe Apple Watch Ultra 4, me përmirësime të brendshme, funksione të reja shëndetësore dhe përditësime të softuerit.
Kjo vjen në një kohë kur Apple po përballet me konkurrencë në rritje në tregun e pajisjeve të shëndetit dhe fitnesit, veçanërisht nga pajisje si unazat inteligjente të Oura dhe Samsung.
Megjithatë, përtej produkteve, ky event do të jetë një test i rëndësishëm për John Ternus.
Pas 15 vitesh me Tim Cook në krye, Apple po hyn në një epokë të re drejtuese dhe Ternus do të duhet të tregojë nëse mund të ruajë ritmin e inovacionit të kompanisë në një industri ku inteligjenca artificiale, telefonat e palosshëm dhe pajisjet e shëndetit po ndryshojnë me shpejtësi tregun.
Nëse iPhone-i i palosshëm konfirmohet, Apple do të hyjë me vonesë në këtë kategori, por me potencialin për ta ndryshuar atë në mënyrë dramatike.
Të mërkurën, të gjitha sytë do të jenë te Apple Park: jo vetëm për të parë iPhone-in e ri, por edhe për të parë se çfarë epoke do të sjellë John Ternus në kompaninë që ndryshoi industrinë e telefonave. /Telegrafi/