Një fitore mund ta dërgojë në UFC, Arlind Berisha i gatshëm për meçin e karrierës
Arlind Berisha dhe Quentin Pasley do të përballen sonte në një duel ku të dy luftëtarët hyjnë me rekorde perfekte dhe me një histori të jashtëzakonshme të përfundimit të dueleve në raundin e parë.
Berisha ka bilanc 6-0 si profesionist dhe të gjashtë fitoret i ka siguruar me ndërprerje në raundin e parë. Pasley figuron me bilanc 3-0 në disa databaza, ndërsa fitorja e tij ndaj Payton Rose në qershor të vitit 2026 e çon serinë aktive profesionale në katër fitore. Edhe të gjitha fitoret e tij kanë ardhur në raundin e parë.
Kjo do të thotë se mes tyre ka shumë pak përvojë në situata ku njëri prej tyre është detyruar të luftojë përtej pesë minutave.
Berisha dhe Pasley do të përballen më 8 shtator 2026 në Meta APEX në Las Vegas, në kuadër të sezonit të 10-të të Dana White’s Contender Series, në eventin DWCS 91.
Të dy janë 25-vjeçarë, garojnë në kategorinë light heavyweight. Më e bukura se asnjëri nuk ka humbur si profesionist.
Megjithatë, sonte njëri prej tyre do ta humbasë rekordin perfekt. Fituesi mund të shpërblehet me një kontratë në UFC, pasi Contender Series shërben si një lloj “interviste pune” para presidentit të UFC-së, Dana White.
Sezoni i 10-të ka nisur me një ritëm të madh, pasi dhjetë kontrata janë dhënë gjatë dy javëve të para. Për Berishën dhe Pasleyn, megjithatë, një fitore spektakolare do të ishte mënyra ideale për të bindur White.
Berisha vjen në këtë përballje me një rekord që duket më shumë si një seri nokautesh të shpejta sesa një karrierë normale.
Mustafa Atrakchi qëndroi vetëm 29 sekonda.
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Dominik Owsiany rezistoi 53 sekonda.
Cemey dos Santos zgjati 72 sekonda.
Ndërsa në paraqitjen e tij të fundit, Wesley Silva qëndroi 31 sekonda në ring në FCR 27 në shkurt, para se Berisha ta kapte me një guillotine nga pozita në këmbë.
Leonardo Fraga është i vetmi që ka arritur të rezistojë më gjatë, duke qëndruar 4 minuta e 46 sekonda përballë shqiptarit.
Por Berisha nuk është vetëm një tjetër light heavyweight i madh që mbështetet te fuqia fizike. Ai ka dëshmuar prej vitesh se ka potencial të jashtëzakonshëm, pasi në vitin 2021 fitoi IMMAF Junior World Cup.
Bilanci i tij amator ishte 8-1. Humbja e vetme erdhi ndaj Rasul Magomedov në Kampionatin Botëror të IMMAF në vitin 2021, kur Berisha u mposht me vendim unanim. Kjo mbetet humbja e vetme konkurruese në karrierën e tij në MMA.
Pasley ka arsye të besojë se mund ta shfrytëzojë këtë aspekt. Kampi i tij te Fighting Arts Academy, nën drejtimin e Nick Newell dhe Roger Denton, i ka kushtuar rëndësi të madhe mundjes.
Pasley ka folur edhe për dëshirën për ta rritur intensitetin përmes grapplingut gjatë përgatitjeve, edhe pse preferenca e tij mbetet lufta në këmbë.
Por këtu qëndron një problem i madh. Të tentosh ta rrëzosh Berishën do të thotë të afrohesh shumë pranë krahëve të tij.
Guillotina nga pozita në këmbë është një prej armëve më të rrezikshme të shqiptarit. Berisha fitoi dy ndeshje radhazi me këtë submission gjatë rrugëtimit të tij në IMMAF Junior World Cup dhe e përdori të njëjtën teknikë për ta mposhtur Silva në shkurt.
Kështu, përballja me Pasleyn premton të jetë një test i madh për Berishën, por edhe një mundësi për shqiptarin që të bëjë hapin më të rëndësishëm të karrierës së tij drejt UFC-së./Telegrafi/