Humbje e hidhur për Ramiz Brahimajn, Magny i përmbys gjithçka në UFC 330
Neil Magny regjistroi një tjetër rikthim në karrierën e tij, duke mposhtur Ramiz Brahimajn me nokaut teknik në raundin e dytë të duelit të tyre në UFC 330.
Veterani amerikan e nisi përballjen në vështirësi, pasi Brahimaj imponoi ritmin përmes mundjes dhe kontrollit në tokë, duke e kufizuar ndjeshëm Magnyn në raundin e parë.
Megjithatë, Brahimaj nuk arriti të shkaktonte dëme të mëdha dhe Magny e mbylli raundin duke mbetur në lojë.
Në raundin e dytë, 38-vjeçari filloi të marrë kontrollin e përballjes. Magny arriti të vendosej në pozicion dominues dhe, pavarësisht se Brahimaj u përpoq ta kthente situatën në favorin e tij, momentumi kaloi te veterani amerikan.
Magny e shtyu kundërshtarin drejt kafazit dhe nisi një seri goditjesh të njëpasnjëshme, duke e lënë Brahimajn pa mundësi për t'u kundërpërgjigjur.
Arbitri ndërhyri në 3:20 të raundit të dytë, duke i dhënë fund përballjes me nokaut teknik.
Me këtë fitore, Magny përmirësoi rekordin e tij në 31 fitore dhe 14 humbje, ndërsa vendosi edhe një tjetër rekord në kategorinë welterweight të UFC-së.
Në anën tjetër, Ramiz Brahimaj pësoi humbjen e dytë radhazi dhe tashmë ka një rekord prej 5 fitoreve dhe 5 humbjeve në UFC, ndërsa bilanci i tij i përgjithshëm zbret në 13-7. /Telegrafi/