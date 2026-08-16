Aeroplani luftarak i NATO-s rrëzon një dron që shkelte hapësirën ajrore të Rumanisë
Një pilot aeroplani luftarak spanjoll F-18 në një mision policimi ajror të NATO-s rrëzoi një dron që shkelte ilegalisht hapësirën ajrore kombëtare rumune, fluturakja e katërt pa pilot që vendi ka rrëzuar këtë vit, tha të dielën ministria e mbrojtjes e Rumanisë.
Shteti i NATO-s ndan një kufi tokësor prej 614 km me Ukrainën dhe ka parë dronë rusë të shkelin vazhdimisht hapësirën e saj ajrore gjatë katër viteve të fundit, si dhe mina që lundrojnë në Detin e Zi përgjatë rrugëve kryesore tregtare dhe të energjisë, transmeton Telegrafi.
Ministria nuk specifikoi origjinën e dronit, duke thënë se radarët e saj e zbuluan atë duke hyrë në vend nga Moldavia fqinje, rreth 24 km në veri të qytetit juglindor rumun të Galatit.
Avioni luftarak F-18 "bëri kontakt me radarin me objektivin dhe mori leje për ta sulmuar atë. Droni u rrëzua në mënyrë të sigurt në orën 05:01 të mëngjesit", tha ministria në një deklaratë.
Ministria tha se fragmentet duket se kanë rënë në një zonë të pabanuar midis dy fshatrave. Në korrik, pilotët e avionëve luftarakë rumunë F-16 rrëzuan tre dronë rusë që shkelën hapësirën ajrore kombëtare për herë të parë pas dhjetëra inkursioneve të tilla në më shumë se katër vitet e pushtimit të Ukrainës nga Moska.
Më herët gjatë vitit, një dron rus u rrëzua në një bllok apartamentesh në qytetin e Galatit gjatë një sulmi gjatë natës në Ukrainën fqinje, duke plagosur dy persona. /Telegrafi/