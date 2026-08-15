Shpërthimi i Etnës, pasojat nga toka në ajër - hiri, lava dhe kaosi në udhëtime
Vullkani më aktiv i Evropës ka dhënë një shfaqje të zjarrtë dhe ekspertët parashikojnë se ky është vetëm fillimi.
Turistët janë dyndur masivisht për të parë lavën e shkrirë që shpërthen nga mali Etna, një stratovulkan i vendosur në bregun lindor të Sicilisë.
Ndërsa shpërthimi hyn në ditën e shtatë radhazi, retë e dendura të tymit të zi kanë vazhduar të shkaktojnë kaos në udhëtime në rajon, duke anuluar dhjetëra fluturime në Aeroportin Catania-Fontanarossa dhe duke pezulluar përkohësisht mbërritjet.
E megjithatë, pavarësisht gjithë forcës së zjarrtë që Etna po shfaq, pasojat mjedisore të shpërthimeve të saj nuk janë domosdoshmërisht aq të gjera ose shkatërruese sa duken.
Etna pothuajse gjithmonë shpërthen
Për shembull, ky lloj aktiviteti nuk është i pazakontë për Etnën. Vullkani shpërthen disa herë në vit, dhe ndonjëherë disa herë në muaj. Në fakt, ai shpërtheu në fund të korrikut.
“Vullkani sicilian është një nga vullkanet më aktivë në botë dhe ka prodhuar më shumë se 70 shpërthime paroksizmale në gjashtë vitet e fundit”, tha për Euronews Earth, Giorgio Costa, student doktorature në Departamentin e Shkencave Biologjike, Gjeologjike dhe Mjedisore të Universitetit të Katanias.
Këto shpërthime intensive aktiviteti mund të dërgojnë burime lave qindra metra në ajër dhe re hiri disa kilometra të larta. Ato zakonisht zgjasin disa orë.
“Në realitet, aktiviteti i vullkanit është aktualisht krejtësisht normal”, tha Costa.
A është mali Etna një katastrofë mjedisore në pritje?
Shpërthimet vullkanike lëshojnë një përzierje mbeturinash dhe emetimesh në ajër. Më i dukshmi është hiri, por vullkanet lëshojnë gjithashtu dioksid karboni dhe dioksid squfuri, si dhe sasi të vogla të sulfurit të hidrogjenit, klorurit të hidrogjenit dhe fluorit të hidrogjenit.
Kjo mund t’i bëjë shpërthimet e rregullta të Etnës të duken si katastrofa të mundshme mjedisore, por e vërteta është më komplekse.
Sondazhi Gjeologjik i SHBA-së shpjegon se gazra të tilla si dioksidi i squfurit mund të shkaktojnë ftohje globale, ndërsa dioksidi i karbonit ka potencialin të nxisë ngrohjen globale.
Megjithatë, ndikimi është minimal. NASA thotë se aktivitetet njerëzore gjenerojnë 100 herë më shumë dioksid karboni sesa shpërthimet vullkanike të planetit.
Dhe vetë ndryshimi i klimës nuk ndikon në shpërthime.
“Nuk ka korrelacion midis ngjarjeve meteorologjike, duke përfshirë ndryshimin e klimës, dhe aktivitetit vullkanik ose tektonik të Tokës”, thotë Costa.
Hiri është një shqetësim më i madh - por ende i vogël
“Çështja kryesore që lidhet aktualisht me shpërthimet e Etnës ka të bëjë me mbetjet e materialit piroklastik, kryesisht hirit dhe lapilëve të vegjël, të cilët mund të transportohen nga era në shpate”, thotë Costa.
Lapilët anë fragmente të vogla shkëmbinjsh, të cilat zakonisht variojnë nga dy deri në 64 milimetra.
Costa shpjegon se, ndërsa hiri dhe lapilët e vegjël nuk janë të rrezikshëm për shëndetin e njeriut, ato mund të bëhen të tilla kur grimcat e imëta të prodhuara nga hiri ngrihen në ajër.
“Thithja e sasive të mëdha të këtij materiali sigurisht që nuk është e shëndetshme për sistemin e frymëmarrjes, kështu që rekomandohet mbajtja e një maske”, shton ai.
Mund të përbëjë gjithashtu një problem serioz për aeroplanët.
Nëse një aeroplan fluturon përmes një reje hiri, grimcat mund të hyjnë në motorët e tij, ku mund të shkrihen dhe të dëmtojnë pjesët dhe, në disa raste, të shkaktojnë humbjen e fuqisë së motorëve.
Kjo është arsyeja pse hiri në hapësirën ajrore përreth Etnës mund ta detyrojë Aeroportin e Katanias të mbyllet.
Aeroporti është aktualisht i mbyllur deri në orën 2 të mëngjesit të së shtunës dhe qindra fluturime janë anuluar ose devijuar gjatë javës së kaluar.
Pse hiri i Etnës është gjithashtu një bekim për jetën njerëzore?
Ato mund të kenë një ndikim negativ në aeroplanë, por të njëjtat materiale mund t'i sjellin dobi planetit.
Hiri i Etnës vepron si një pleh i pasur me minerale dhe mund të përmirësojë kullimin e tokës dhe mbajtjen e ujit, duke i ndihmuar fermerët të prodhojnë verërat, fistikët dhe frutat agrume të njohura të Sicilisë.
Një hulumtim nga Instituti i Oqeanografisë Scripps në San Diego zbuloi se hiri vullkanik mund të bëjë më shumë sesa thjesht të shtojë lëndë ushqyese në tokë.
Në eksperimente, hiri ndihmoi në ringjalljen e komuniteteve mikrobike në tokën e degraduar, duke rritur aktivitetin e organizmave që luajnë një rol kyç në zbërthimin e lëndës organike dhe në vënien e lëndëve ushqyese në dispozicion të bimëve.
Studiuesit zbuluan gjithashtu se bimët e rritura në tokë të pasur me hi zhvilluan sisteme rrënjore më të mëdha dhe prodhuan më shumë biomasë.
Hiri vullkanik gjithashtu mund të përmirësojë kullimin e tokës dhe mbajtjen e ujit.
Shpërthimet e shpeshta të Etnës nënkuptojnë se ajo depoziton vazhdimisht shtresa të reja hiri, duke krijuar një cikël afatgjatë shkatërrimi, pasurimi dhe ripërtëritjeje.
Edhe nëse hiri shkakton probleme kur bie, ai përfundimisht bëhet pjesë e tokës duke mbështetur jetë të re, nëse jo të korra të rëndësishme për fermerët sicilianë.
Rreziqet e afrimit shumë
Ndërsa disa mund të jenë të shqetësuar për ndikimin e Etnës në mjedis, rreziku më i madh i menjëhershëm mund të vijë nga njerëzit që i afrohen shumë vendit të ngjarjes.
“Faktori më i madh i rrezikut është prania e një numri të madh spektatorësh që nisen përgjatë shtigjeve më të ashpra të malit Etna për të parë shpërthimin në vazhdim, pa asnjë pajisje malore”, thotë Mirko Messina, bashkëthemelues i Bùum , një shërbim turistik i specializuar që drejton ekskursione në vullkanet italiane, përfshirë Etnën.
"Shërbimi i Shpëtimit Alpin ka kryer tashmë shpëtime të shumta, veçanërisht natën kur kontrollet e zbatimit të ligjit nuk janë në vend", shtoi Messina.