Zjarret vazhdojnë të shkatërrojnë Evropën, mijëra njerëz detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre
Evropa po vazhdon të përballet me një seri zjarresh shkatërruese, ndërsa kontinenti përballet me kushte më të nxehta dhe thatësira që përkeqësohen, me mijëra njerëz të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.
Në Francë, autoritetet thanë se 100 banorë dhe pushues të tjerë u evakuuan nga qyteti Luglon në departamentin jugperëndimor të Landes të shtunën, ndërsa një zjarr që shpërtheu të enjten vazhdoi të digjej.
Në një përditësim të shtunën në mëngjes, Prefektura e Landes tha se flakët kishin djegur rreth 1,580 hektarë deri më tani dhe se ishin "veçanërisht aktive" në juglindje të Luglon, afër fshatit Garein.
"Në total, 550 zjarrfikës janë aktualisht të mobilizuar për të luftuar përhapjen e zjarrit. Burimet ajrore do të rifillojnë rotacionin e tyre", shtoi ajo.
Në rajonin Eifel të Gjermanisë, një zjarr i madh ka çuar në evakuimin e të paktën 1,800 personave nga Hurtgenwald, ku rreth 1,400 zjarrfikës kanë luftuar me flakët.
Zjarri besohet të jetë zjarri më i madh pyjor në historinë e shtetit të North Rhine-Westphalia.
Ndërkohë, përforcime zjarrfikëse gjermane janë thirrur për të ndihmuar homologët e tyre belgë, të cilët po luftojnë një zjarr tjetër në parkun natyror Fagnes, afër kufirit midis dy kombeve.
Zjarri filloi të premten dhe ka djegur të paktën 16 kilometra katrorë pyll, thanë autoritetet.
Rreth 1,000 persona janë evakuuar gjithashtu në rajonin verilindor të Aragonës në Spanjë, ku një zjarr që ka shkatërruar më shumë se 15,000 hektarë vazhdon të djegë.
Megjithatë, zjarrfikësit thonë se kanë ndaluar përhapjen e tij drejt qendrave të banuara dhe parashikimet e motit në zonë sugjerojnë se temperaturat mund të bien së shpejti, me mundësi edhe për reshje të lehta shiu.
Greqia është gjithashtu në gatishmëri të lartë pasi erërat e forta në pjesë të vendit kanë rritur rrezikun e shpërthimit të zjarreve.
Më shumë se 50 zjarre bujqësore dhe pyjore kanë shpërthyer tashmë në 24 orët e fundit, megjithëse shumica janë vënë nën kontroll, sipas shërbimit zjarrfikës.
Evropa Lindore
Në Kroaci, shërbimet e emergjencës po luftojnë një zjarr të madh në ishullin Dugi Otok, ku janë në veprim më shumë se 100 zjarrfikës dhe dy aeroplanë uji.
240 zjarrfikës dhe tre aeroplanë arritën të vinin nën kontroll një tjetër zjarr në gadishullin e Peljesacit të premten.
Autoritetet serbe thanë të premten në mbrëmje se po luftonin me 25 zjarre pyjore, njëri prej të cilëve tha se kishte shkatërruar 25 kilometra katrorë tokë në parkun kombëtar Deliblatska pranë Beogradit.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se Evropa ishte në "alarm të lartë për zjarre" dhe se kishte presion në rritje mbi vendet e Evropës Lindore.
Ajo shtoi se satelitët e vëzhgimit të Tokës Copernicus të BE-së "tashmë mbështesin operacionet e hartëzimit" në Spanjë, Shqipëri, Greqi, Francë, Gjermani dhe Serbi, dhe se Mekanizmi i Mbrojtjes Civile i bllokut ishte "atje kur një vend kërkon".