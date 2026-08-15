Krizë karburanti në Rusi, shoferët përleshen në radhët e gjata
Një krizë e zgjatur e karburantit në jug të Rusisë ka shkaktuar tensione të mëdha në pikat e karburantit, ku shoferët janë përfshirë edhe në përleshje për të siguruar furnizimet.
Mungesat janë përsëritur që nga sulmet me dronë ukrainas ndaj rafinerive të naftës, të cilat kanë dëmtuar kapacitetet e përpunimit dhe kanë vështirësuar furnizimin me karburant në disa zona.
Për shkak të mungesave, disa pika karburanti kanë vendosur kufizime për sasinë që mund të blejë secili klient. Ndërkohë, radhët e automjeteve janë zgjatur për kilometra, duke shkaktuar kaos dhe pritje të gjata.
Situata është bërë veçanërisht e vështirë për shoferët, disa prej të cilëve kanë kaluar natën në automjetet e tyre për të pritur radhën dhe për të siguruar karburant.
Pamjet nga pikat e karburantit tregojnë tensionin në rritje, ndërsa përleshjet mes shoferëve janë shndërruar në një tjetër pasojë të krizës së furnizimit.
Kriza po krijon shqetësime për transportin dhe aktivitetin ekonomik në jug të Rusisë, ndërsa sulmet ndaj infrastrukturës energjetike vazhdojnë të ndikojnë në furnizimin me karburant. /Telegrafi/