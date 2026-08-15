Ukraina goditi objektiva ruse 900 kilometra larg kufirit
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se Ukraina ka kryer sulme të reja në distancë të gjatë ndaj disa objektivave strategjike në territorin e Rusisë, duke thënë se operacionet synojnë të reduktojnë potencialin luftarak të Moskës.
Sipas tij, në rajonin Samara është goditur Qendra Progress, një ndërmarrje e rëndësishme e Roscosmos që, ndër të tjera, është e përfshirë në prodhimin e pajisjeve elektronike.
Ai tha se në sulm janë përdorur raketat “Flamingo” dhe se objektivi ndodhej rreth 900 kilometra nga kufiri ukrainas.
Lideri ukrainas tha gjithashtu se objektivat ukrainase kanë arritur bazën ajrore Savasleyka, rreth 700 kilometra nga Ukraina. Në këtë bazë janë të stacionuara aeroplanë që përdoren nga Rusia për lëshimin e raketave ndaj qyteteve dhe fshatrave ukrainase.
Zelensky deklaroi se Kievi ka marrë konfirmim edhe për dëmet në një objekt të industrisë së naftës në Ust-Luga, më shumë se 800 kilometra larg kufirit ukrainas.
“Plani ynë për goditjet në distancë të gjatë ndaj Rusisë për këtë luftë po zbatohet dhe është e rëndësishme që potenciali i Rusisë për të zhvilluar luftën të reduktohet”, tha ai.
Presidenti ukrainas falënderoi njësitë ukrainase që morën pjesë në operacionet dhe vlerësoi saktësinë e sulmeve.
Ndryshe, presioni ushtarak ndaj objektivave strategjike ruse është pjesë e përpjekjeve të Ukrainës për ta detyruar Moskën drejt paqes. /Telegrafi/