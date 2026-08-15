La Liga fillon sot sezonin 2026/27: Pse Barcelona dhe Real Madridi nuk luajnë në xhiron e parë?
La Liga nis këtë fundjavë, por në një format të pazakontë me vetëm gjashtë ndeshje të xhiros së parë dhe pa pjesëmarrjen e kampionëve në fuqi, Barcelonës dhe Real Madridit. Katër ndeshje janë shtyrë deri në fund të gushtit për shkak të pushimit të detyrueshëm të lojtarëve pas Kupës së Botës.
Sezoni i ri i ligës spanjolle fillon pa klubet e saj më të mëdha. Deportivo Alaves dhe Getafe e hapin sezonin sot (e shtunë) në mbrëmje, të ndjekura nga Sevilla dhe Rayo Vallecano. Racing Santander, Espanyol, Deportivo La Coruna dhe Atletico Madrid do të luajnë gjithashtu në xhiron e parë.
Arsyeja për këtë orar është një marrëveshje midis La Ligës dhe sindikatës së lojtarëve (AFE) që garanton një pushim të detyrueshëm për lojtarët, ekipet kombëtare të të cilëve luajtën në gjysmëfinalet e Kupës së Botës.
👀 ¡HA LLEGADO EL MOMENTO!
🤩 Mañana comienza #LALIGAEASPORTS. #VUELVELALIGA
— LALIGA (@LaLiga) August 14, 2026
Pushimi i ekipit kombëtar ndryshoi kalendarin
La Liga fillimisht këmbënguli që sezoni të fillonte më 15 gusht, pavarësisht fillimit të mëvonshëm të ligave të tjera të mëdha evropiane. Megjithatë, sindikata AFE e kundërshtoi vendimin, duke cituar një marrëveshje kolektive negociatash që u garanton lojtarëve të drejtën për pushim, raporton The Athletic.
Që kur Spanja fitoi Kupën e Botës me një fitore kundër Argjentinës më 19 korrik, yje si Lamine Yamal i Barcelonës dhe Marc Cucurella i Real Madridit kishin të drejtë për një pushim të zgjatur.
Pas muajsh negociatash, klubet e La Ligës pranuan unanimisht shortin e xhiros së parë më 9 qershor. Federata Spanjolle e Futbollit konfirmoi kalendarin më 30 qershor dhe Real Madridi nuk mori pjesë në asnjë nga takimet ku u vendos.
Straight to work🔥 pic.twitter.com/MMYMCMvPsP
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 13, 2026
Lojtarët kryesorë janë ende me pushime
Disa lojtarë kyç janë bashkuar vetëm së fundmi me përgatitjet pas angazhimeve të verës në ekipin kombëtar. Katërshja e Barcelonës, e përbërë nga Yamal, Pedri, Dani Olmo dhe Pau Cubarsi, filloi stërvitjen vetëm të mërkurën. Ngjashëm është edhe në Madrid.
Cucurella nuk luajti në fitoren 1-0 të Real Madridit ndaj Deportivos në një ndeshje miqësore të mërkurën, dhe Jude Bellingham, Kylian Mbappe dhe Aurelien Tchouameni gjithashtu munguan në ndeshje.
Pushimi shtesë i jep Barcelonës më shumë kohë për t'u përgatitur për mbrojtjen e titullit, e cila fillon kundër Elches të dielën, më 23 gusht. Jose Mourinho do të debutojë si rikthim në stolin e Realit një ditë më parë, të shtunën më 22 gusht, kundër Espanyol.
Orar i ngjeshur deri në fund të muajit
Ndeshjet e shtyra midis Barcelonës dhe Real Madridit do të luhen në fund të gushtit. Barcelona do të presë Athletic Bilbaon të enjten, më 27 gusht, ndërsa Real Madridi pret Real Sociedad një ditë më parë.
Për shkak të këtij kalendari, ndeshjet e La Ligës do të luhen pothuajse çdo ditë midis 15 dhe 31 gushtit. Oraret e vonshme të ndeshjeve gjatë gushtit janë gjithashtu të nevojshme për shkak të temperaturave të larta në shumicën e qyteteve spanjolle, gjë që mbron shëndetin dhe sigurinë e lojtarëve. /Telegrafi/