Barcelona në prag të finalizimit të nënshkrimit të Rodrit
Barcelona thuhet se është afër të finalizojë transferimin e madh të verës, Rodrin nga Manchester City.
Në një zhvillim pozitiv, eksperti i transferimeve Matteo Moretto raporton se Barcelona po i afrohet gjithnjë e më shumë sigurimit të një marrëveshjeje me Manchester Cityn për nënshkrimin e Rodrit.
Pas negociatave intensive, Barcelona tani synon të mbyllë marrëveshjen në orët në vijim për një tarifë me vlerë më shumë se 70 milionë euro, duke përfshirë edhe bonuset.
Rodri-Barça, a punto.
Tras días de conversaciones entre los clubes, las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City entran ahora en su recta final.
El club azulgrana busca cerrar el acuerdo en las próximas horas por una cifra superior a los 70 millones de euros,…
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 15, 2026
Duket se Blaugranët po kërkojnë të përfundojnë procedurat dhe ta kenë fituesin e Kupës së Botës me Spanjën në dispozicion për Trofeun Joan Gamper javën e ardhshme, gjatë të cilit do të bëhet prezantimi zyrtar i skuadrës për sezonin e ri.
30-vjeçari, i cili u shpall lojtari më i mirë i Kupës së Botës 2026, ka rënë dakord për një kontratë katërvjeçare me kampionët e La Ligës.
Sipas mediave, Rodri do të fitojë 15 milionë euro në vit te Barcelona, duke barazuar Lamine Yamalin si lojtari më i paguar i ekipit. /Telegrafi/