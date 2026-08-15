Barcelona thuhet se është afër të finalizojë transferimin e madh të verës, Rodrin nga Manchester City.

Në një zhvillim pozitiv, eksperti i transferimeve Matteo Moretto raporton se Barcelona po i afrohet gjithnjë e më shumë sigurimit të një marrëveshjeje me Manchester Cityn për nënshkrimin e Rodrit.

Pas negociatave intensive, Barcelona tani synon të mbyllë marrëveshjen në orët në vijim për një tarifë me vlerë më shumë se 70 milionë euro, duke përfshirë edhe bonuset.


Duket se Blaugranët po kërkojnë të përfundojnë procedurat dhe ta kenë fituesin e Kupës së Botës me Spanjën në dispozicion për Trofeun Joan Gamper javën e ardhshme, gjatë të cilit do të bëhet prezantimi zyrtar i skuadrës për sezonin e ri.

30-vjeçari, i cili u shpall lojtari më i mirë i Kupës së Botës 2026, ka rënë dakord për një kontratë katërvjeçare me kampionët e La Ligës.

Sipas mediave, Rodri do të fitojë 15 milionë euro në vit te Barcelona, duke barazuar Lamine Yamalin si lojtari më i paguar i ekipit. /Telegrafi/

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