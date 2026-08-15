Kapitull i ri në sagën Julian Alvarez, sulmuesi i gatshëm të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të detyruar transferimin te Barcelona
Julian Alvarez ka kërkuar një takim urgjent me drejtorin e përgjithshëm të Atletico Madridit, Miguel Angel Gil Marin, këtë të premte, më 14 gusht, për të detyruar transferimin e tij te Barcelona.
Sulmuesi argjentinas nuk i ka kërkuar falje skuadrës apo bordit të Atletico Madridit pas deklaratave të tij në Kupën e Botës dhe mban qëndrimin e tij të vendosur për t'u larguar nga kryeqyteti spanjoll, pavarësisht refuzimit të Atleticos për një ofertë fillestare nga Barcelona prej 100 milionë eurosh .
Sipas ESPN, argjentinasi rifilloi stërvitjen këtë javë pa u tërhequr publikisht ose pa kërkuar falje në dhomën e zhveshjes për shprehjen e dëshirës së tij për të ndryshuar ekip gjatë Kupës së Botës.
26-vjeçari pohon se Gil Marin i premtoi në shkurt 2026 se do të lehtësonte largimin e tij nëse do të vinte një ofertë zyrtare, një argument mbi të cilin ai e bazon kërkesën e tij aktuale.
🕷️ Julián Álvarez niega sus disculpas y pide una reunión urgente con Gil Marín
🤝El delantero argentino mantiene su intención de abandonar el Atlético y su entorno busca una salida al Barça
✍️ Sergi Castillohttps://t.co/VX6M2wtRsc
— Diario SPORT (@sport) August 14, 2026
Alvarez pati një bisedë ballë për ballë me Diego Simeonen pasi iu bashkua Atletico Madridit. Edhe pse trajneri i tha se po mbështetej tek ai për sezonin 2026/27, qëndrimi i sulmuesit mbetet i pandryshuar në lidhje me dëshirën e tij për të luajtur në Camp Nou.
Sipas TyC Sports, përfaqësuesit e Alvarez kanë kërkuar zyrtarisht një takim me bordin e drejtorëve për të zhbllokuar negociatat. Drejtuesit e Barcelonës po presin të shohin se çfarë do të ndodhë përpara se të paraqesë një ofertë të dytë zyrtare, duke ditur se oferta e tyre fillestare prej 100 milionë eurosh u refuzua nga klubi madrilen.
Atletico Madrid mban qëndrimin e saj për të mos negociuar shitjen e sulmuesit të saj nëse klauzola e tij e lirimit nuk paguhet e plotë. Megjithatë, lojtari nuk ka hyrë në grevë dhe po përmbush detyrimet e tij profesionale, ndërsa përfaqësuesit e tij kërkojnë të aktivizojnë marrëveshjen e arritur muaj më parë.
Përfaqësuesit e Alvarez do të takohen me Miguel Angel Gil Marin gjatë fundjavës së 15 dhe 16 gushtit 2026, për të vlerësuar kërkesën e lojtarit për transferim. Nëse drejtori ekzekutiv i Atleticos Madrid refuzon të negociojë, Barcelona do të duhet të vendosë nëse do ta rrisë ofertën e tyre financiare apo do të tërhiqet plotësisht nga oferta para se të mbyllet afati i transferimeve të verës. /Telegrafi/