Tre persona të lënduar pas një mosmarrëveshjeje në Vushtrri, dyshohet se u përdor sëpatë
Policia e Kosovës ka njoftuar se tre persona kanë pësuar lëndime pas një mosmarrëveshje me disa persona, ku dyshohet se ishte përdorur edhe një mjet i mprehtë-sëpatë.
Rasti është cilësuar si lëndim i rëndë trupor.
“Vushtrri / 14.08.2026 – 00:10. Është raportuar se tre viktima kosovarë kanë pësuar lëndime pas një mosmarrëveshje me disa persona, ku dyshohet se ishte përdorur edhe një mjet i mprehtë-sëpatë, për çka të lënduarit kanë pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raport.
Lidhur me rastin personat e dyshuar ndodhen në kërkim policor, derisa rasti i nënshtrohet procedurave përkatëse hetimore. /Telegrafi/
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