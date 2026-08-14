Flick miraton transferimin e alternativës së Julian Alvarez
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick thuhet se ka miratuar blerjen e një sulmuesi alternativ pas vështirësive për të transferuar Jualian Alvarezin nga Atletico Madridi këtë verë.
Flick kishte këmbëngulur në nënshkrimin e sulmuesit të Atletico Madridit, Julian Alvarez, si objektivin e tij primar, por duket se e ka zbutur qëndrimin e tij për shkak të vështirësive të paraqitura nga Los Rojiblancos për një marrëveshje të mundshme.
Sipas gazetarit Gerard Romero, trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, i ka dhënë dritën jeshile klubit për të ndjekur një lëvizje për sulmuesin e Sportingut Lisbonës, Luis Suarez.
Luis Suárez é a alternativa do FC Barcelona, caso o negócio com Julián Alvarez não avance, segundo Fabrizio Romano 🤯
O avançado do Sporting CP tem uma cláusula de rescisão de €80 milhões 🦁#DAZNLALIGA #DAZNChampions pic.twitter.com/Ev6SXrpHrd
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 14, 2026
Suarez është shfaqur si një opsion rezervë i mundshëm, megjithëse negociatat me klubin portugez mund të jenë të vështira.
28-vjeçari kolumbian pati një sezon të frytshëm 2025/26, duke shënuar 38 gola dhe nëntë asistime në të gjitha garat.
Vlera e Suarez në faqen e specializuar Transfermarkt vlerësohet 30 milionë euro, por në rast shitje, Sporting Lisbona nuk ka të ngjarë të lejojë largimin për më pak se klauzola prej 80 milionë euro. /Telegrafi/