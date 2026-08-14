Togeri A.V. u largua nga puna pas 15 rasteve disiplinore, tre prej tyre për postime në rrjete sociale
Policia e Kosovës, ka thënë se me qëllim të informimit të drejtë të mediave dhe opinionit të gjerë i bënë të ditura veprimet e ndërmarra lidhur me largimin nga puna të togerit policor A.V., me detyrë në Pejë.
Sipas një njoftimi për media thuhet se Policia e Kosovës, është institucion i zbatimit të ligjit, dhe të gjithë zyrtarët policorë duhet të ushtrojnë autorizimet e tyre dhe të kryejnë detyrat në mënyrë të ligjshme, të bazuara në Kushtetutë, në ligjet e tjera në fuqi dhe në kodin e etikës, i cili është në përputhje me parimet policore dhe me kodin evropian të etikës policore.
“Në kuadër të Policisë së Kosovës, ekzistojnë mekanizmat e kontrollit të brendshëm si dhe komisionet të cilat trajtojnë çdo rast, shkelje apo ankesë të mundshme ndaj zyrtarëve policorë, përfshirë edhe Inspektoratin Policor si mekanizëm i jashtëm i trajtimit dhe hetimit të rasteve ndaj zyrtarëve policorë”, thuhet në njoftim.
Po ashtu siç thuhet në njoftim: “Ndaj zyrtarit policor, për shkak të shkeljeve disiplinore, që nga inkuadrimi i tij në polici e deri në largimin e tij nga detyra, janë iniciuar 15 raste, ku prej tyre janë trajtuar 13 në nivel qendror dhe 2 në nivel rajonal, të cilat janë trajtuar në mënyrë profesionale dhe të pavarur nga mekanizmat e brendshëm të Policisë së Kosovës”.
Siç bëhet e ditur në raport nga 15 raste të iniciuara, 3 prej tyre kanë pasur të bëjë me shkrime dhe komente në rrjete sociale, ku në total janë shqiptuar 6 masa disiplinore, duke përfshirë edhe rastin e fundit në gusht 2026, Ndërprerje e Marrëdhënies së Punës me vendim të PK-së.
“Në 3 rastet e trajtuara që kanë të bëjnë me rrjetet sociale, janë shqiptuar masat;
- Ndalesë në pagë 30% për 2 muaj, e iniciuar në vitin 2016 dhe shqiptuar masa po ashtu në vitin 2016.
- Ndalesë në pagë 30% për 6 muaj, e iniciuar në vitin 2025 dhe shqiptuar masa në vitin 2026.
-"Ndërprerje e marrëdhënies së punës", e iniciuar në vitin 2026 dhe shqiptuar masa po ashtu në vitin 2026”.
Po ashtu në raport thuhet se zyrtari ka vazhduar me shkeljet e njëjta duke rënë në kundërshtim me procedurat e parapara ligjore.
“Mirëpo meqë zyrtari ka vazhduar me shkeljet e njëjta duke rënë në kundërshtim me procedurat e parapara ligjore, Udhëzimin Administrativ me nr. 04/2019, për Shkeljet, Masat dhe Procedurat Disiplinore në Policinë e Kosovës, Neni 20. Sjellja e rëndë diskredituese, paragrafi 1, pika 1.14. Sillet në mënyrë të tillë duke dëmtuar imazhin e Policisë së Kosovës gjatë kryerjes së detyrës apo jashtë saj; Neni 21 Mosbindja e rëndë, paragrafi 1, nen. par. 1.13. Me veprim apo mosveprim, nuk zbaton apo nënvlerëson urdhrat apo udhëzimet nga autoriteti i nivelit qendror; dhe Neni 24 Shkelja e rëndë e autorizimit paragrafi 1, nen. para. 1.17 Publikon, shfaq, shpërndan apo komenton postime, fotografi, video dhe incizime që dëmtojnë imazhin e Policisë”. /Telegrafi/