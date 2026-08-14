Ramadani nga Kuvendi: Vakuumi institucional po e rrezikon sigurinë kombëtare
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani ka deklaruar se vakuumi institucional përbën rrezik për sigurinë kombëtare të Kosovës.
Nga salla e Kuvendit, Ramadani i bëri thirrje Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), si subjekt fitues i zgjedhjeve të 7 qershorit, që të thërrasë seancën konstituive, me qëllim funksionalizimin e Legjislaturës së 11-të dhe formimin e institucioneve të tjera.
“Vakuumi institucional është baza e rrezikimit të sigurisë kombëtare”, tha Ramadani, duke kritikuar, sipas tij, mungesën e vullnetit për funksionalizimin e institucioneve.
Ai theksoi se fitorja e LVV-së në zgjedhje nuk është kontestuar nga partitë e tjera, ndërsa pretendoi se vetë kryetari i LVV-së, Albin Kurti, po pengon zbatimin e rezultatit zgjedhor.
Ramadani akuzoi LVV-në se po bllokon institucionet dhe shtetin, duke shtuar se qytetarët e Kosovës kanë dhënë verdiktin e tyre përmes zgjedhjeve.
Pas fjalimeve të deputetëve të PDK-së dhe Aleancës, përfaqësuesit e këtyre dy subjekteve u larguan nga salla plenare e Kuvendit. /Telegrafi/