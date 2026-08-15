Atletico Madridi ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e mbrojtësit Cristian Romero nga Tottenham Hotspur.

Ekipi i drejtuar nga Diego Simeone ka bërë një transferim të madh këtë verë duke konfirmuar ardhjen e argjentinasit Romero.

Është vet faqja zyrtare e Los Colchoneros, e cila ka bërë zyrtare transferimin, teksa ka njoftuar se lojtari ka nënshkruar një kontratë pesëvjeçare.

“Mbrojtësi argjentinas, i cili së fundmi ishte finalist në Kupën e Botës FIFA 2026, i bashkohet klubit tonë nga Tottenham Hotspur”.

“Atletico Madrid dhe Tottenham Hotspur kanë arritur një marrëveshje për transferimin e Cristian Gabriel 'Cuti' Romero, i cili ka nënshkruar për klubin tonë deri më 30 qershor 2031”, thuhet në njoftimin e Atleticos.

Transferimi i Romeros thuhet se i ka kushtuar Atleticos rreth 40 milionë euro, ndërsa më herët për të ishte i interesuar edhe Interi. /Telegrafi/

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