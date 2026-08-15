KFOR zhvillon ushtrim ushtarak pranë Obiliqit, në fokus ‘luftimet’ në mjedis urban – fotografi
Ushtarët hungarezë të caktuar në Batalionin e Rezervës Taktike të KFOR-it zhvilluan një ushtrim taktik pranë Obiliqit.
Në njoftim bëhet e ditur se ushtrimi, i cili u përqendrua në luftimin në hapësira të afërta (CQB) në një mjedis kompleks urban, shënoi përmbylljen e një cikli intensiv tre-mujor të trajnimit, me synim forcimin e aftësive taktike, gatishmërisë dhe ndërveprueshmërisë.
Të mbështetur nga automjete të blinduara dhe një helikopter H145M i KFOR-it, ushtrimi përfshiu gjithashtu kapacitete zvicerane kundër dronëve dhe ekspertizë rumune për çaktivizimin e mjeteve shpërthyese (EOD).
“Kjo mundësoi testimin e aftësisë së kompanisë së integruar për të planifikuar dhe zhvilluar operacione komplekse në një mjedis realist”, thuhet në njoftim.
Përmes ushtrimeve të tilla, pjesëtarët e KFOR-it ruajnë një nivel të lartë të gatishmërisë operacionale dhe ndërgjegjësimit për situatën, duke dëshmuar përkushtimin e vazhdueshëm të KFOR-it për garantimin e një mjedisi të sigurt dhe të qetë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. /Telegrafi/