Shtohen vatrat e zjarrit në Kroaci - shikoni pamjet dramatike nga Dugi Otok
Një zjarr i madh që shpërtheu dje në Dugi Otok, në Kroaci, u përhap me shpejtësi për shkak të erërave të forta dhe përfshiu një terren të vështirë për t’u arritur, të mbuluar me bimësi të dendur.
Në disa zona, flakët iu afruan edhe rrugës, ndërsa pamjet dramatike u filmuan nga zjarrfikësit dhe qytetarët, shkruan index.hr.
Zjarrfikësit luftuan me flakët gjatë gjithë natës dhe u përqendruan në mbrojtjen e shtëpive dhe vilave të shpërndara nëpër gjire.
Një video e filmuar nga një automjet zjarrfikës tregon përmasat e zjarrit, i cili në disa momente dukej sikur kishte përfshirë të gjithë rrugën.
Pas një nate të lodhshme, disa zjarrfikës e pritën mëngjesin të shtrirë pranë automjeteve të tyre.
Pavarësisht kushteve të vështira, ata arritën të mbrojnë të gjitha shtëpitë dhe vilat e rrezikuara.
Gjatë natës, në Dugi Otok mbërritën përforcime nga kontinenti. Rreth 50 zjarrfikës me 17 automjete u transportuan me traget, duke e çuar numrin e zjarrfikësve në terren në rreth 100.
Në mëngjes, operacionit të shuarjes iu bashkuan edhe dy avionë Canadair. Zjarri ende nuk është vënë nën kontroll të plotë, ndërsa terreni i pjerrët dhe i vështirë për t’u kaluar, së bashku me bimësinë e dendur, po e vështirësojnë më tej ndërhyrjen. /Telegrafi/