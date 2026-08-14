Pamje dramatike nga zjarri që goditi Omisin e Kroacisë, dëme të mëdha
Një zjarr i madh pranë Omis, rreth 25 kilometra në juglindje të Splitit, detyroi rreth 1,200 banorë dhe turistë të evakuoheshin gjatë natës të enjten dhe të premten, ndërsa erërat e forta i çuan flakët drejt qytetit bregdetar.
Katërmbëdhjetë persona u dërguan në spital, me shtatë të raportuar në një gjendje kërcënuese për jetën herët të premten.
Pjesë të Omisit humbën energjinë elektrike ndërsa zjarri iu afrua qendrës së qytetit, ndërsa shtëpitë, makinat dhe anijet u dëmtuan ose u shkatërruan.
Të evakuuarit e kaluan natën në një palestër sportive, duke fjetur në shtretër dhe dysheme.
Banorët përshkruan skena kaotike ndërsa iknin nga flakët që përparonin.
Komandanti i zjarrfikësve të Omisit, Slavko Tucakoviq, tha se shumë shtëpi dhe automjete ishin shkatërruar, duke shkaktuar dëme të mëdha në pronë, mjedisin natyror dhe jetën e egër.
Zjarrfikësit e vunë flakën nën kontroll deri të premten, ndërsa ekipet u dërguan gjithashtu në një zjarr tjetër në gadishullin Peljesac.
Autoritetet thanë se nuk pati viktima.
Zjarret ndodhën në kulmin e sezonit turistik veror në Kroaci, duke kërcënuar të ndërpresin udhëtimet dhe të ushtrojnë presion të mëtejshëm mbi ekonominë lokale. Seksione të rrugës kryesore bregdetare pranë Omis u mbyllën, duke ndikuar në lidhjet midis Splitit dhe Dubrovnikut, si dhe në udhëtimet ditore dhe turnetë me autobus.
Dëmtimi i shtëpive, kafeneve, restoranteve, makinave dhe anijeve gjithashtu mund të zvogëlojë kapacitetin turistik të zonës në një kohë kur kërkesa është në kulmin e saj.