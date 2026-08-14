Arbër Hoxha ka gjetur rrugën e rrjetës për herë të parë në edicionin e ri të elitës së futbollit kroat, duke lënë gjurmë në fitoren e thellë të Dinamo Zagrebit ndaj Rudesit.

Dinamo nuk pati shumë telashe përballë mysafirëve, duke triumfuar me rezultat 4-0 në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë të kampionatit.

Hoxha e vulosi paraqitjen e tij me gol në minutën e 63-të, kur realizoi golin e katërt të skuadrës së Zagrebit dhe i dha fund çdo dileme për fituesin.

Sulmuesi i Kombëtares së Shqipërisë ishte në fushë gjatë gjithë takimit dhe me paraqitjen e tij u rendit ndër lojtarët më të spikatur të ndeshjes.

Për Hoxhën, ky është goli i parë në kampionat për sezonin 2026/27, ndërsa Dinamo Zagrebi vazhdon të ndërtojë një start pozitiv në kampionatin kroat./Telegrafi/

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app