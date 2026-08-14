Arbër Hoxha feston golin e parë të sezonit në fitoren e thellë të Dinamo Zagrebit
Arbër Hoxha ka gjetur rrugën e rrjetës për herë të parë në edicionin e ri të elitës së futbollit kroat, duke lënë gjurmë në fitoren e thellë të Dinamo Zagrebit ndaj Rudesit.
Dinamo nuk pati shumë telashe përballë mysafirëve, duke triumfuar me rezultat 4-0 në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë të kampionatit.
Hoxha e vulosi paraqitjen e tij me gol në minutën e 63-të, kur realizoi golin e katërt të skuadrës së Zagrebit dhe i dha fund çdo dileme për fituesin.
Gospodin Arber Hoxha 🎩💙 pic.twitter.com/qiwzDCc95Y
— GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 14, 2026
Sulmuesi i Kombëtares së Shqipërisë ishte në fushë gjatë gjithë takimit dhe me paraqitjen e tij u rendit ndër lojtarët më të spikatur të ndeshjes.
Për Hoxhën, ky është goli i parë në kampionat për sezonin 2026/27, ndërsa Dinamo Zagrebi vazhdon të ndërtojë një start pozitiv në kampionatin kroat./Telegrafi/