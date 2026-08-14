Trump: Do ta shpallë Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së
Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha se së shpejti do ta shpallë Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së.
“Pasi të përfundojmë mposhtjen e Iranit, i cili po mposhtet shumë keq, së shpejti do ta shpall Ngushticën e Hormuzit territor të Shteteve të Bashkuara”, tha Trump në Akademinë e re të Policisë së Qarkut Nassau në Garden City, New York.
Trump tha gjithashtu se bllokada amerikane e rrugës ujore strategjike mbetet në fuqi, duke deklaruar se “asnjë anije nuk kalon nëse ne nuk duam që të kalojë”.
SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për një armëpushim të ndërmjetësuar nga Pakistani në prill dhe më vonë nënshkruan një marrëveshje më 17 qershor, duke nisur negociatat drejt një marrëveshjeje përfundimtare.
Megjithatë, bisedimet më pas ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi garancitë e sigurisë dhe lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më strategjike në botë për furnizimet globale me energji dhe tregtinë.
Nga 8 deri më 24 korrik, SHBA-ja dhe Irani shkëmbyen sulme të tjera ushtarake, me Washingtonin që ndërmori sulme ndaj objektivave brenda Iranit.
Teherani u përgjigj duke goditur ato që i përshkroi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe, përfshirë Jordaninë, Bahreinin dhe Kuvajtin.