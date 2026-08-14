Beteja për sallën 400 milionë dollarëshe të Shtëpisë së Bardhë, Trump i drejtohet Gjykatës Supreme
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i ka kërkuar Gjykatës Supreme ta lejojë atë të vazhdojë ndërtimin e një salle vallëzimi me vlerë 400 milionë dollarë në Shtëpinë e Bardhë pa lejen e Kongresit.
Kërkesa vjen një javë pasi një gjykatë apeli urdhëroi ndalimin e ndërtimit derisa Kongresi ta miratojë, duke mbështetur një vendim të fituar nga Fondi Kombëtar për Ruajtjen e Historisë, i cili paditi administratën vitin e kaluar.
Në dosjen e fundit, Prokurori i Përgjithshëm i SHBA-së, D John Sauer, kërkoi që puna të lejohet të vazhdojë ndërsa administrata apelon urdhrin e ndërprerjes së punës, të cilin ai e quajti "të rrezikshëm".
Trump ka argumentuar prej kohësh se Shtëpisë së Bardhë i mungon një hapësirë e madhe për evente dhe se ndërtimi i një të tille është jetik për sigurinë kombëtare.
Projekti ka qenë objekt i një beteje ligjore që nga tetori, kur administrata shembi Krahun Lindor të Shtëpisë së Bardhë për të filluar ndërtimin pa miratimin e Kongresit.
Menjëherë pas kësaj, Fondi Kombëtar për Ruajtjen e të Dhënave Historike ngriti një padi duke argumentuar se projekti ishte i paligjshëm sepse filloi pa një shqyrtim të kërkuar ligjërisht, i cili përfshin gjithashtu komente publike dhe miratim nga subjekte të tilla si Komisioni Kombëtar i Planifikimit të Kapitalit.
Presidenti dhe avokatët e qeverisë kanë argumentuar se përveç sallës së vallëzimit për të pritur evente, projekti përfshin edhe objekte ushtarake, duke përfshirë strehimore nga bombat dhe qendra për trajtim mjekësor.
Administrata ka argumentuar gjithashtu se salla e vallëzimit po ndërtohet pa paratë e taksapaguesve dhe është financuar plotësisht nga donacionet e korporatave private - që do të thotë se nuk kërkohet miratimi i Kongresit.